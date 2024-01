Meloni, compleanno a “sorpresa”: ecco chi c’era alla sua festa

Quello di Giorgia Meloni è stato un compleanno decisamente a “sorpresa”: ecco chi era presente alla festa della presidente del Consiglio

Esattamente dieci giorni fa la premier, Giorgia Meloni, ha spento 47 candeline. Il suo è stato un compleanno decisamente a “sorpresa”. In tutti i sensi. In particolar modo di una presenza molto particolare. Ovvero quella di Andrea Giambruno che avrebbe (meglio usare il condizionale in questi casi) partecipato al party della numero uno di Fratelli d’Italia. Come tutti ben sanno i due non sono più una coppia da pochi mesi.

Il tutto per via dello scandalo lanciato da ‘Striscia la Notizia‘ di Antonio Ricci in merito ad alcuni suoi fuorionda che avrebbero fatto mandare su tutte le furie la presidente del Consiglio. Troppo per lei che annunciò la fine della sua relazione con un lunghissimo post pubblicato sui suoi canali ufficiali social. La nota rivista settimanale “Diva e Donna” (ripreso anche dal portale ‘Dagospia‘), dal suo account Instagram, ha pubblicato delle immagini in esclusiva del giorno del suo compleanno.

Meloni, compleanno a “sorpresa”: spunta la presenza di Giambruno [FOTO]

Un compleanno che la premier ha festeggiato a casa di sua sorella Arianna. Questo è quello che si legge dalla didascalia del settimanale. Ad un certo punto, però, è arrivato un ospite a dir poco inatteso: vale a dire il suo ex compagno, Andrea Giambruno e papà di sua figlia, Ginevra. Nelle foto in questione, da come si può notare, i due non si vedono insieme. Prima l’una e poi l’altro.

In alto la presidente del Consiglio ha un mazzo di fiori tra le mani ed un vestito “total white”. Mentre il giornalista indossa un giubbotto di pelle e dei jeans mentre si incammina verso l’abitazione del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.

Subito dopo che la separazione tra i due era stata annunciata Guambruno si era fatto vedere in due occasioni: prima in quel di Palazzo Chigi e poi nel convegno di Atreju. Non poteva non mancare alla recita di Natale della figlia a scuola (seduto non molto distante dalla Meloni). Durante le festività natalizie l’ex compagna ha fatto visita agli ex suoceri per gli auguri. Il mondo del gossip insiste nel dire che le sensazioni di un possibile riavvicinamento tra le due parti ci siano. Anche se nessuno dei due ha confermato.