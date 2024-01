Mes, l’appello della Georgieva (Fmi) all’Italia

Il Mes continua a far discutere a livello europeo e il no dell’Italia sta alimentando diverse polemiche. Ora l’ultimo appello arriva direttamente dalla Georgieva.

Sono passati ormai diverse settimane dal no dell’Italia al Mes, ma le polemiche e le discussioni non sono terminate. La decisione presa dal governo non è assolutamente condivisa da diverse persone e a schierarsi contro la scelta fatta dall’esecutivo c’è anche Kristalina Georgieva, presidente del Fondo Monetario Internazionale.

L’esperta in questa intervista a La Repubblica è andata a spiegare nei dettagli il perché l’Italia dovrebbe cambiare idea e dire sì al fondo. Passo indietro che difficilmente il nostro Paese farà anche se, come confermato nei giorni scorsi anche dal numero uno del Mes, Giorgetti ha aperto alla possibilità di ridiscutere della questione solo in caso di modifiche al meccanismo.

L’appello della Georgieva al Mes

La Georgieva ai microfoni del quotidiano italiano ha chiesto all’Italia di ripensarci e ratificare il Mes. Secondo la presidente del Fondo Monetario Internazionale, il via libera al fondo “è conveniente per il nostro Paese“. In più l’economista ha anche chiesto al governo di dover tagliare il prima possibile il debito.

Sul primo, come detto in precedenza, la strada è in salita visto che il governo senza delle modifiche difficilmente riuscirà a ratificare il Mes. Sul secondo, invece, il premier Meloni è pronta a raggiungere l’obiettivo di avere un debito diverso anche se la strada non è semplice proprio per i problemi che ci sono a livello internazionale.

Il Mes continua a far discutere

La questione Mes continua a far discutere in Italia e non solo. Gli appelli al nostro Paese per fare un passo indietro e ratificare il fondo sono diversi, ma per il momento non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro da parte di Giorgia Meloni. La strada in questo caso è ancora lunga e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci saranno delle novità in una vicenda che, come detto in precedenza, continua a tenere banco ormai da diverso tempo.