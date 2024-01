Michelle Hunziker, gelo in studio per la gaffe clamorosa: nessuno immaginava un gesto così estremo

Michelle Hunziker protagonista d’una gaffe in studio clamorosa: gelo tra il pubblico. Nessuna immaginava un gesto così estremo.

Michelle Hunziker è prossima a condurre la terza edizione di Michelle Impossible, format dov’è protagonista e dove ha dimostrato d’essere un’artista versatile e completa. Divertente, ironica, sempre con il sorriso la conduttrice svizzera è tra i volti tv più amati dal pubblico, che ha apprezzato la sua spontaneità.

Grazie a Mediaset ha avuto il suo woman show, programma che ha registrato ascolti rilevanti. Michelle è diventata nonna solo da qualche mese, la figlia Aurora Ramazzotti ha dato alla luce la scorsa Primavera il piccolo Cesare e questo l’ha resa felicissima.

Ed è proprio durante la prima edizione di Michelle Impossibile che la conduttrice ha rivelato d’aver ritrovato quel rapporto d’affetto e stima con Eros Ramazzotti. Il cantante romano è stato ospite di Michelle per ben due edizioni, e a quanto pare non ci sarà una terza sorpresa.

I due sono oggi molto amici, entrambi d’accordo a salvare il bene che c’è stato fra loro. Inoltre hanno nuovi compagni e stanno vivendo un momento sentimentale sereno. Nonostante la spigliatezza della Hunziker e il suo modo leggero di fronteggiare gli imprevisti anche Michelle ha vissuto qualche momento imbarazzante in tv.

Lo scorso anno ad affiancarla nella conduzione di Michelle Impossible c’era il mago Forrester. Il comico è entrato perfettamente nella parte e ha coinvolto la Hunziker in una gaffe inaspettata. Il pubblico in studio, ma anche quello a casa è rimasto senza parole.

Ormai il danno era fatto e neanche la maestria d’una professionista come la conduttrice svizzera è riuscita a sdrammatizzare la situazione. Ma cos’è successo? In tanti ricordano l’episodio citato e in molti lo hanno definito poco divertente e di cattivo gusto, ma del resto il mago Forrester ha sempre travolto il pubblico con le sue improvvisate.

Michelle Hunziker imbarazzata dal mago Forrester

Nell’ultima puntata di Michelle Impossible e friends il mago Forrester ha pensato di sorprendere la Hunziker. Il comico si è presentato sul palco vestito elegante davanti e completamente nudo dietro. Forrester si è girato per ammirare la scenografia e ha mostrato il suo lato B. Sorpresa la conduttrice non ha saputo nascondere l’imbarazzo e nello studio è calato il gelo.

“Avete visto che quando sorrido da dietro c’ho le fossette?” Ha dichiarato Forrester cercando di rubare una risata ai presenti. Non è l’unica battuta ironica e pungente che il comico ha fatto alla conduttrice, che è stata al gioco certa d’ottenere il consenso del pubblico.