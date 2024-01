Michelle Hunziker, la rivelazione sul padre è da brividi: “Lo faceva sempre”

Michelle Hunziker, la rivelazione sul padre commuove i fan: “Lo faceva sempre”. Il ricordo nostalgico di quando era bambina.

Volto tv affermato, conduttrice e showgirl di successo, Michelle Hunziker è una personaggio amato dal pubblico. Molto attiva anche sui social l’ex signora Trussardi ha un vasto seguito. Diretta e sincera non ha mai avuto nessun problema a condividere momenti del suo quotidianità. Mamma felice di tre splendide figlie, e nonna del piccolo Cesare nato dall’unione d’Aurora Ramazzotti con Goffredo, Michelle sta vivendo un momento speciale della sua vita privata.

Travolta dall’emozioni vive appieno tutto ciò che la rende felice. Dopo aver ritrovato il rapporto con Eros Ramazzotti, suo primo marito, Michelle ha cercato un equilibrio anche con Tomaso Trussardi papà di Sole e Celeste. La showgirl è convinta che salvare l’amore vissuto è importante e che due persone che si sono amate, hanno avuto dei figli si vorranno sempre molto bene. Reduce dalle vacanze di Natale, che Michelle ha trascorso in montagna, la showgirl è prossima a tornare a lavoro. Nel frattempo sui social ha condiviso un ricordo riferito al padre.

La conduttrice svizzera ha pubblicato uno scatto che la ritrae poco più che bambina insieme ai genitori. Sorriso contagioso e espressione felice la Hunziker ha associato l’immagine al padre che ha avuto per lei un’attenzione particolare. La didascalia che accompagna le immagini parla della sua passione per gli aerei. Il genitore era consapevole che le piacevano e appena possibile la portava a vederli: “Quando ero piccola sognavo di volare e mio papà mi portava a veder decollare gli aerei, poi tornavo a casa tutta contenta”.

Michelle Hunziker: “Un ricordo prezioso: lo porto nel cuore”

La showgirl ha volato per la prima volta quando era poco più che adolescente, ma porta nel cuore quel ricordo prezioso legato al padre. Hanno trascorso molti momenti felici a guardare gli aerei decollare, e oggi che è adulta è consapevole di quanto quel tempo insieme fosse importante. Nello scatto che la ritrae bambina ci sono entrambi i genitori, tutti e due sorridenti e felici: “Quando erano ganzi i miei…”

Pur avendo lasciato casa molto giovane per intraprendere la carriera di modella, Michelle Hunziker non nasconde di rimpiangere i tempi in cui era una bambina. Un momento nostalgico che la conduttrice svizzera ha voluto condividere con tutti i suoi fans. Immancabili i like e i tanti cuoricini di condivisione.