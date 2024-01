Mutui, in arrivo ottime notizie: il peggio è alle spalle

Mutui, in arrivo delle ottime notizie: a quanto pare il peggio è alle spalle. Gli ultimi aggiornamenti

Se non si tratta di una buona notizia allora poco ci manca. Secondo quanto riportato da alcuni addetti ai lavori pare che i tassi dei mutui sull’acquisto delle case stanno continuando a scendere. Si tratta della prima volta che si verifica questo fenomeno dopo quasi 24 mesi dall’ultima volta. Periodi difficili dove si sono verificati dei continui rialzi. Questo è quello che ha annunciato, tramite un comunicato, l’Abi (Associazione Bancaria Italiana).

Basti pensare che nel mese di dicembre dello scorso anno i tassi si sono abbassati del 4,42%, rispetto al 4,50% di novembre. Non ci sono novità, invece, per quanto riguarda i tassi applicati sui nuovi presiti alle imprese. Anzi, quelli sono decisamente in aumento. Basti pensare che nel mese di dicembre del 2023 si trovavano al 5,69% dal 5,59% di novembre. Non cambia nulla, invece, per quanto riguarda il tasso medio sul totale dei prestiti, pari al 4,76%.

Mutui, tassi in continua discesa: gli ultimi aggiornamenti

Di questo argomento ne ha parlato anche il Codacons Toscana con una nota. Il numero uno dell’associazione, Silvano Bartolini, è soddisfatto visto che ha annunciato questa importante discesa dopo il picco che era stato raggiunto. In più di una occasione aveva annunciato che era diventato quasi impossibile continuare con questo aumento dei tassi. Tanto da precisare (secondo quanto riportato il quotidiano ‘La Nazione’): “Avremmo fatto la fine della Germania entrando in deflazione“.

Poi ha continuato dicendo: “Nel corso del 2024 i tassi proseguiranno gradualmente la loro discesa, per tornare alla normalità, cioè ai livelli pre-crisi nel corso del 2025”. Insomma, questa notizia non può che essere un sospiro di sollievo per tutti i consumatori e, soprattutto, per il mercato immobiliare. Con la riduzione del tasso sui mutui anche il nuovo numero degli stessi è sceso del 30%. Le compravendite, invece, del 20%.