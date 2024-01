Nadal “sfida” Cristiano Ronaldo: i due saranno diretti concorrenti

La battaglia non si giocherà sullo sport, ma a suon di offerte nei loro hotel: lo spagnolo è entrato in un mondo dove domina il portoghese

Tantissimi atleti dopo la loro carriera si dedicano ad altri sport o ad altri hobby per tenersi occupati. Lo ha fatto per esempio Gerard Piqué, ex difensore spagnolo del Barcellona con cui ha vinto tutto, con il fenomeno sempre più popolare della King’s League e non solo. Ci sono diversi casi, però, in cui questo avviene anche durante la loro vita sportiva, magari verso la fine per iniziare a esplorare nuove strade e vivere nuove esperienze.

Una di queste vicende riguarda Rafael Nadal, che presto aprirà un hotel sulla Gran Vía a Madrid. È quello che ha confessato e affermato Gabriel Escarrer, amministratore delegato e presidente di Meliá, in un’intervista rilasciata a Expansión. In questo modo, l’atleta spagnolo si va a inserire in un contesto di grande competizione, in ambito lavorativo, con uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, ovvero Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, ormai da tempo possiede un albergo nella stessa zona centrale della capitale. Il tennista, però, non ha intenzione di fermare i suoi piani aziendali a livello nazionale: la sua idea è quella di aprire lussuosi hotel in Messico, come a Punta Cana e a Tossa de Mar. Facendo in questo, arriverebbe a guadagnare ben il 50% di tutti i profitti generali.

I dettagli

Per arrivare e raggiungere il massimo successo in questo campo, dovrà fare ancora molta strada, combattendo con le unghie e con i denti nel mondo degli affari sempre estremamente spietato. È qualcosa che lui è stato abituato a fare in campo: le numerose, e infinite, battaglie con Novak Djokovic e Roger Federer in passato lo testimoniano. Il suo hotel posizionato sulle Baleari ora se la dovrà vedere contro il Pestana CR7 di Gran Vía Madrid. Si tratta di un lussuoso edificio di 10 piani e 168 camere situato nel centro della capitale della Spagna. All’inizio, l’ex giocatore del Real Madrid, ora in forza all’Al-Nassr in Arabia Saudita aveva investito ben 13 milioni in questo immobile spettacolare.

Al di là dell’ospitalità garantita ai clienti, la guerra si svolgerà anche sulle qualità e sulle possibilità per i dipendenti. L’azienda di Cristiano Ronaldo, per esempio, ha pubblicato lo scorso novembre alcune offerte di lavoro che si sono distinte per le ottime condizioni proposte ai candidati: tra queste, c’è un contratto a tempo indeterminato, 50 giorni di ferie e l’assicurazione medica gratuita.