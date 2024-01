Napoli, salta il colpo per un grossolano errore: si tenta di correre ai ripari

Incredibile errore del Napoli, salta un acquisto già definito. La società è in difficoltà e adesso dovrà immediatamente correre ai ripari.

La stagione del Napoli non è stata molto positiva fino ad ora. Gli azzurri sono campioni d’Italia in carica, ma hanno già cambiato l’allenatore e navigano nella parte centrale della classifica, abbastanza lontani dal quarto posto, obiettivo minimo per quest’anno. Non resta che buttarsi sul mercato e provare a colmare alcune lacune innescate da un mercato estivo disastroso. Il Napoli è al lavoro da più di un mese, ma non è facile operare durante la sessione di gennaio.

La squadra allenata da Walter Mazzarri è stata molto attiva durante il mercato di riparazione, ma la società ha commesso un errore che ha sorpreso tutti. Nonostante le difficoltà, nessuno si aspettava uno sbaglio del genere, i tifosi sono sbalorditi e senza parole. Quello che è successo è piuttosto grave, ma c’è ancora tempo per rimediare. Ecco cosa è successo al Napoli e perché il mercato degli azzurri sta vivendo un momento di imbarazzo. Potrebbero esserci ulteriori ripercussioni in campionato? Forse è ancora presto per dare una risposta, ma i tifosi sono molto preoccupati.

Napoli: Popovic non può andare al Frosinone

Il Napoli ha quasi concluso l’acquisto di Matija Popovic, talento serbo classe 2006, proveniente dal Partizan Belgrado a parametro zero. Dopo un interesse del Milan, gli azzurri sono riusciti a spuntarla e hanno portato in Campania il giovane calciatore. Popovic ha già fatto le visite mediche e aspetta la sua nuova destinazione, poiché il Napoli ha deciso di mandarlo in prestito.

Sembrava che dovesse andare al Frosinone, ma la squadra ciociara ha già speso il suo ultimo slot per tesserare calciatori extracomunitari, quindi non può accogliere Popovic. Questo problema sta rallentando la chiusura dell’operazione, che non dovrebbe essere in discussione, come conferma anche Sky Sport. Secondo la pay tv milanese, Popovic dovrebbe andare in prestito al Monza, che ha manifestato interesse nelle ultime ore.

A breve dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del Napoli e poi il giovane centrocampista serbo dovrebbe partire per la Lombardia, dove Palladino lo aspetta. Il Napoli spera che Popovic possa trovare un po’ di spazio a Monza, in modo da mettere in mostra il proprio talento. Questo è un acquisto utile per il futuro perché il Napoli sta già programmando la prossima stagione.