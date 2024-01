Si lancia dal balcone per sfuggire ai killer e muore: i diversi punti da chiarire

Ha ancora diversi punti da chiarire la morte di un uomo di 50 anni. La vittima si è lanciata dal balcone per sfuggire ai killer, ma è morto. Le indagini sono in corso.

Stava cercando di sfuggire ai killer, entrati nel suo appartamento per ucciderlo. La caduta dal balcone, però, è stata fatale all’uomo che è morto. Ora il suo cadavere è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Napoli per accertare meglio la dinamica di quanto successo e capire anche il motivo di questo decesso.

I punti da chiarire sono ancora diversi e gli inquirenti preferiscono non escludere nessuna ipotesi. Le indagini sono in corso e si spera nel giro di poco tempo di accertare meglio quanto successo e, soprattutto, rintracciare le persone che sono entrate in questo appartamento.

I punti da chiarire

Sono due in particolare i punti da chiarire dagli inquirenti. Il motivo per cui i killer sono entrati in casa e se l’uomo è deceduto per la caduta o perché ferito mortalmente dai colpi di pistola. Si attendono gli approfondimenti medici per avere un quadro sicuramente molto più certo di questa vicenda.

Stando alle prime informazioni, la vittima aveva dei piccoli precedenti e per questo motivo si sta scavando nel suo passato per avere delle risposte importante. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e se gli inquirenti riusciranno ad interrompere la fuga dei killer.

La ricostruzione

La ricostruzione di questa tragedia è ancora al vaglio degli inquirenti. Stando alle prime informazioni, erano le 5 di domenica mattina quando i killer si sono introdotti nell’appartamento della vittima. L’uomo ha subito cercato la fuga e si è lanciato dal balcone, ma per lui non c’è stato niente da fare. Il personale medico, infatti, ha potuto constatare solo la morte.

Sono in corso, come detto in precedenza, tutte le indagini del caso e per questo motivo gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non avranno certezze.