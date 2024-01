Neutralizzare i cattivi odori in casa con le piante: queste non possono mai mancare

Le piante che non possono mancare in casa per chi intende neutralizzare i cattivi odori: quali sono e i dettagli da sapere.

Tutti gli aspetti ed i temi che hanno a che fare, in generale, con la casa, destano sempre attenzione, poiché svariati sono gli spunti da poter approfondire. La casa è infatti un rifugio, un posto confortevole dove vengono svolte molte rilevanti attività della vita quotidiana. Ecco che la possibilità di migliorare i propri ambienti suscitano sempre un certo interesse, e ancor di più nel caso in cui si tratti di piante.

Donare un tocco di verde all’abitazione, introducendo alcune piante, o magari pensando ad un balcone fiorito e così via, rappresenta un aspetto non di poco conto, che contribuisce a render migliore la casa, l’umore di chi vi abita, e che in generale abbellisce l’appartamento. Ma questi sono soltanto alcuni dei punti da considerare, visto che le piante possono esser impiegate anche per neutralizzare i cattivi odori.

Possono esservi infatti odori persistenti nell’abitazione, quelli con cui si lotta costantemente, ma non tutti sanno che una risposta, in termini di freschezza e maggior pulizia, la si può trovare nella natura e, in particolare, in due piante davvero speciali. Si tratta di piante esteticamente belle ma che, al contempo, sono da molti ritenute valide soluzioni naturali per il miglioramento dell’ambiente a casa. Di quali si tratta e quali gli aspetti da sapere? I dettagli a seguire.

Neutralizzare i cattivi odori in casa con le piante: Alloro e Sansevieria, occhio a queste 2 soluzioni

Sono in tanti dunque a valutare l’introduzione, in casa, delle piante in grado di neutralizzare i cattivi odori e migliorare l’aria. Una prima pianta da conoscere meglio è l’alloro, da tempo nota per il suo straordinario profumo e le proprietà culinarie. Tale pianta ha foglie verdi e lucide e, al di là della sua rilevanza in cucina, risulta essere molto facile da coltivare poiché in grado di prosperare tanto in giardino quanto in vaso. L’alloro si adatta a vari ambienti e non ha bisogno di cure esagerate.

Inoltre, la pianta è interessante anche per i vari usi, poiché spesso si lega agli spray naturali per i tessuti, tramite l’acqua impiegata per sobbollire le foglie. La soluzione, raffreddata e e filtrata, può essere un’ottima soluzione come deodorante per ambienti e tessuti, rimuovendo gli odori e senza macchie. E proprio in ottica utilizzo ed odori, le foglie d’alloro hanno grande efficacia nel contrasto di quelli in cucina, soprattutto il fritto. Basta far sobbollire delle foglie in acqua, e l’aroma rinfrescherà l’ambiente.

Oltre all’Alloro, un’altra pianta importante per lo scopo è la Sansevieria, la lingua di suocera, dall’aspetto esotico e dalle importanti proprietà. È una pianta dalla buona resistenza, che non ha bisogno di eccessive cure e che viene spesso scelta da coloro che intendono migliorare la qualità dell’area negli ambienti. A caratterizzarla sono tanto le foglie verdi lunghe con eleganti striature gialle, quanto la sua versatilità. La pianta non necessita di molta acqua ed è dal facile adattamento sia alla luce diretta che agli ambienti dalla minor illuminazione. È possibile posizionarla in vari angoli dell’appartamento.