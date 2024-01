Neve 320 giorni l’anno: l’incredibile iniziative per gli amanti dello sci

Se ami la neve, questa notizia ti farà veramente molto felice. Ecco tutte le iniziative per gli appassionati dello sci che ti sorprenderanno.

Una delle mete più frequentate nel periodo invernale è certamente la montagna. Mentre in estate le si preferisce il mare, durante l’inverno hanno luogo molti sport tipici di questa stagione, e uno di questi è lo sci.

La montagna, con la sua imponenza, riesce sempre a ristorare il cuore e soprattutto nei periodi di vacanza, consente di divertirsi sulle piste da sci, rilassarsi e godersi dei momenti di relax davvero unici. Non c’è solo sci, infatti, ma è possibile anche fare anche dei veri e propri trattamenti benessere nelle strutture apposite, per cui oggi andare sulla neve non vuol dire solo ed esclusivamente sciare, ma godersi la montagna e le strutture che offre a tutto tondo.

Per gli amanti dello sci, l’inverno è una stagione molto attesa durante l’anno. Ai primi fiocchi di neve, infatti, si precipitano nelle varie strutture sciistiche per godersi i panorami mozzafiato, la neve, lo sport, il relax, le terme e tutto ciò che permette loro di staccarsi per qualche giorno dal rumore della città. E se invece la neve ci fosse 320 giorni l’anno? Gli appassionati, indubbiamente, lo troverebbero davvero fantastico e non vedrebbero l’ora. Per loro, infatti, sono in arrivo interessanti iniziative.

Neve 320 giorni l’anno: tutte le novità per appassionati di sci

Gli amanti dello sci ben sanno che il Monte Cervino è una delle località per sciare più note in Europa. Una novità farà impazzire gli appassionati.

Da quanto si apprende, infatti, non ci sarà più differenza tra stagioni, in quanto gli impianti di risalita proseguiranno a funzionare 320 giorni l’anno. Nel dettaglio, Breuil Cervinia è una delle piste più note nella conca del Breuil, in Valtournenche. È qui che si trova un comprensorio sciistico tra i più famosi al mondo, ovvero il Cervino Ski Paradise, che riesce a connettere le piste Breuil Cervinia e Valtournenche con Zermatt, in Svizzera.

E dunque, la novità è che fino al 5 maggio si potrà sciare no stop sul versante italiano del Cervino, e dal 6, fino all’8 settembre, si potrà sciare sulle piste di Plateau Rosa e Zermatt, usando uno skipass internazionale. Una novità assoluta, dunque, che farà felici gli amanti dello sci.