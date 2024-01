Niente Coppa d’Africa per infortunio: poi però scende in campo in Coppa del Re

È la storia di Umar Sadiq, attaccante della Real Sociedad, che si è tirato indietro dalla nazionale per poi giocare con il suo club

È una vicenda incredibile quella del ‘malato immaginario’ Umar Sadiq. Il centravanti della Real Sociedad, di recente, si era ritirato dalla Coppa d’Africa, rifiutando la convocazione della Nigeria perché infortunato. Tuttavia, però, nella giornata di mercoledì ha comunque giocato gli ottavi di finale di Copa del Rey con la Real Sociedad. Ovviamente José Peseiro, allenatore delle Super Eagles, non ne è rimasto contento, nonostante abbia un parco attaccanti di tutto rispetto.

Infatti, il tecnico aveva annunciato la sua lista di calciatori disponibili per la competizione, facendo a meno dell’ex Roma visto il suo problema fisico. Il giocatore ha ritenuto di non essere pienamente in forma per affrontare il torneo, per questo ha deciso di farsi da parte. Da qui nasce il dubbio, visto che pochi giorni dopo Sadiq è finito nelle convocazioni del suo club per giocare la coppa nazionale. Come se non bastasse, ha anche giocato diversi minuti contro l’Osasuna subentrando al 73′ all’ex Milan André Silva. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2 per la formazione basca grazie alle reti di Oyarzabal e Merino.

La vicenda

L’allenatore della Nigeria Peseiro non l’ha presa bene: “Cosa posso dire? Ho visto il referto medico che dice che è infortunato e che non si riprenderà per almeno due settimane, e forse anche di più. Nessuno mi ha detto niente. Nessuno mi aveva detto che avrebbe potuto riprendersi in cinque giorni. In dieci giorni? Non lo so, quindici giorni? Non lo so. Un mese. Non lo so. Due mesi? Non lo so. Il rapporto medico è stato inviato al suo club che ha detto che doveva tornare in Spagna per riprendersi. Hanno parlato anche della possibilità di un intervento chirurgico”. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa, visibilmente infastidito dall’accaduto.

Poi ha continuato: “Abbiamo avuto anche un incontro con il giocatore e il nostro staff. Il giocatore voleva restare e ovviamente volevo anch’io che rimanesse. Ecco perché l’ho scelto. Ma nell’ultimo giorno possibile, credo fosse il 13, abbiamo deciso di sostituirlo. Sono felice di vedere che si è ripreso bene. Sono triste perché non è qui per aiutarci”, ha concluso. Nelle prime due partite della Coppa d’Africa, la Nigeria ha trovato prima un pareggio contro la Guinea Equatoriale e poi una vittoria contro la Costa d’Avorio. Ora, al secondo posto a quattro punti, dovrà sfidare la Guinea Bissau per terminare il girone.