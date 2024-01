Nino Frassica, l’annuncio che nessuno voleva sentire: piangono tutti

Lo scenario all’orizzonte preoccupa i fan del celebre attore, ora sperano vivamente che possa cambiare idea. Le voci però sono insistenti.

L’attore è finito sulle prime pagine dei giornali nelle ultime settimane per una vicenda abbastanza curiosa. Nino Frassica infatti di recente ha perso il proprio gatto – si chiama Hiro – ed è convinto che una famiglia lo terrebbe come ‘ostaggio’ dopo averlo “rapito”.

Nonostante le denunce, arrivate da una parte e dall’altra, l’animale non è stato comunque ritrovato. La vicenda però ha fatto riflettere gli autori di una delle serie tv più amate di sempre, di cui tra l’altro è protagonista.

Stiamo parlando ovviamente di Don Matteo, che in primavera tornerà in palinsesto per la quattordicesima stagione. A partire da quest’anno la produzione ha deciso di avviare una rivoluzione epocale all’interno del cast, dopo l’addio definitivo di Terence Hill, che per anni ha interpretato il protagonista, sarà Raoul Bova a prendere il suo posto, vestendo i panni di Don Massimo. E non solo perché i telespettatori saluteranno anche Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, rispettivamente il capitano Anna Olivieri e il pm Marco Nardi.

Nino Frassica lascia Don Matteo? Gli autori potrebbero silurarlo

Da 24 lunghi anni Nino Frassica interpreta abilmente il maresciallo Cecchini, uno dei personaggi più amati della fortunata fiction Rai di Don Matteo. Per l’attore la quattordicesima stagione potrebbe essere l’ultima, i nuovi episodi verranno trasmessi su Rai Uno a partire da marzo. Gli autori starebbero seriamente pensando di non coinvolgerlo nei prossimi capitoli, soprattutto dopo la bagarre scatenata durante le riprese a Spoleto.

Pare che il suo gatto Hiro sia sparito proprio nei giorni in cui il set era allestito nella cittadina umbra, Frassica ha accusato una delle famiglie residenti di aver “rubato” l’animale. Entrambe le parti hanno deciso di procedere per vie legali, un episodio abbastanza spiacevole che tra l’altro non ha portato a niente, visto che il felino non è stato mai ritrovato.

Una faccenda che ancora oggi tiene banco, togliendo luce di fatto allo sceneggiato, e che, secondo quanto riportato da NuovoTv, avrebbe compromesso la permanenza del 73enne nel cast. I fan sperano vivamente che lo scenario non si concretizzi e incrociano le dita per vederlo ancora protagonista della serie tv.