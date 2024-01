No, la frutta non è tutta uguale: solo questa ti aiuta a perdere peso velocemente

Pensavi che la frutta fosse tutta uguale? Ti sbagliavi. Non tutti i frutti possono farti dimagrire, ma questi ti daranno ottimi benefici.

Alcuni frutti possono agevolare il tuo processo di dimagrimento. Se vuoi metterti in forma quantomeno entro la stagione estiva, partendo dunque da un mese di pieno inverno, ti trovi nel posto giusto. Sottoporsi ad un processo del genere non è ovviamente facile. Serve infatti un buon mix di fattori, tra cui predisposizione genetica ma anche tanto allenamento e tanta costanza alimentare.

Tuttavia, introdurre anche solo uno di questi frutti potrebbe migliorare nettamente le cose. Anche solo non aderendo ad un regime alimentare poco stimolante e troppo schematico, ma rendendolo più “saporito” con degli alimenti che possono anche aiutarti a dimagrire. Ricordando ovviamente che questi sono soltanto consigli, e che per un consulto maggiore ci si dovrà rivolgere ad un professionista.

Quali frutti fanno dimagrire?

Il primo frutto che figura in questa preziosa lista è il pompelmo, agrume con un contenuto calorico molto basso e con una percentuale di acqua veramente alta. Si tratta di un frutto povero di calorie ma incredibilmente saziante, per quanto il sapore non sia effettivamente dei più dolci.

Lo stesso principio di sazietà vale anche per la mela, frutto contenente tante fibre volte a favorire anche il processo di digestione. Combattendo così quella fastidiosa sensazione di sentirsi a stomaco vuoto anche dopo aver mangiato notevoli quantità. Grazie a questo frutto, questo rischio comune verrà notevolmente ridotto.

A completare il podio possiamo trovare invece l’avocado, che rispetto al pompelmo e alla mela ricopre delle funzioni molto più specifiche. La combinazione di grassi monoinsaturi presente in questo frutto può agevolare alla produzione di testosterone, che a sua volta si rivela utile per gestire i livelli di glucosio e insulina presenti nel sangue. Tra i tre, questo è indubbiamente il frutto più “completo” menzionato.

Così come per la mela già citata in precedenza, anche le pere e le pesche contengono un alto numero di fibre al loro interno. E si sa, più fibre possono comportare ad una maggiore stimolazione per andare di corpo, come si suol dire. Ritornando invece sul concetto dei cibi che contengono tanta acqua, non si può non menzionare il melone, la cui acqua presente al suo interno aiuta ad espellere le tossine.

I benefici correlati a questi frutti non sono utili solo al dimagrimento, ma più in generale ad una purificazione del proprio corpo a 360 gradi.