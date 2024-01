Non lasciarti ingannare, risolvere questo test non è facile: allena la mente e concentrati

Se ti piace la matematica allora non puoi proprio perderti questo test: è più difficile di quello che sembra a colpo d’occhio.

I test matematici sono un modo divertente al tempo stesso difficile per mettere alla prova le proprie abilità per trascorrere qualche minuto impegnando la propria mente.

Se pensi di essere davvero bravo con i numeri e con la matematica e che nessun test sia in grado di metterti in vera difficoltà, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a trovare quale sia il numero corretto da inserire al posto del punto di domanda, capendo quali sono i calcoli matematici che collegano tutti i numeri proposti nella sequenza.

Visto che questo test è già abbastanza difficile di suo, devi sapere che avrai un minuto di tempo a disposizione per poterlo completare, per questo ti invito a mettere un timer così da non rischiare di superare questo limite e solo una volta in cui sarà finito potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare il calcolo per completare questa sequenza.

Il test matematico: e tu sei riuscito a risolverlo?

Per riuscire a risolvere un test matematico non bisogna solo essere abbastanza bravi nel gestire i numeri, ma bisogna anche avere una certa abilità con il proprio intuito e con la logica, visto che sono due aspetti necessari che permettono di avere una giusta intuizione per trovare una risposta corretta.

Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al test in sé, se il minuto di tempo che avevi a disposizione è ormai terminato, di seguito potrai trovare il risultato di questo test.

Per poter risolvere questo test bisogna guardare le altre due righe in modo tale da riuscire a capire quale sia l’operazione che collega tutti i numeri. In questo caso dovresti prendere la prima colonna e separarla dalle altre due, e a livello visivo dovrebbe essere più semplice riuscire a trovare la risposta corretta.

Considerato il numero 7 come numero da solo e i numeri 2 e 1 come se fossero un unico numero, cioè 21, si può capire che l’operazione che collega 7 e 21 è moltiplicare il primo numero per 3, e lo stesso vale per la terza riga, visto che 5 per 3 fa 15. Quello che bisogna fare quindi è moltiplicare il numero della prima colonna per tre e inserire poi la decina nella seconda colonna e l’unità nella terza, per cui il numero misterioso sarà il numero 8.