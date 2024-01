Non si avevano notizie da giorni, poi la drammatica scoperta

Non si avevano più notizie da diversi giorni, poi la drammatica scoperta effettuata dall’ex marito: indagini in corso

Oramai in città non si sta parlando d’altro se non di una drammatica vicenda che ha sconvolto l’intera comunità. Ci troviamo a Trento dove, per un bel po’ di giorni, non si avevano notizie di una persona. Si tratta di Maria Antonietta Panico. Chiamate, messaggi e molto altro andati completamente a vuoto. Subito è salita la preoccupazione da parte di conoscenti, familiari ed amici che hanno iniziata a cercarla. Fino a quando, l’ex marito della donna, non ha effettuato la terribile scoperta.

L’ha cercata nel condominio dove viveva in via Vicenza, precisamente nella zona Bolghera. Dopo essere entrato nella camera da letto ha visto il corpo, in totale stato di decomposizione, dell’ex moglie. Il cadavere adagiato su alcune coperte. Segno del fatto che il decesso era avvenuto almeno qualche giorno prima. L’uomo ha dichiarato che nell’abitazione c’era un fortissimo odore di alcol. Subito sono scattate le indagini da parte delle forze dell’ordine che non escludono alcun tipo di ipotesi a riguardo.

Trento, ritrovato cadavere di una donna: indagini in corso

Non è esclusa nemmeno l’ipotesi che riguarda quello della morte violenta. A guidare le indagini la pm Patrizia Foiera. Gli inquirenti continuano a lavorare su tutte le direzioni disponibili. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che la 42enne, in passato, sia stata vittima di maltrattamenti da parte di un ex compagno. Sul corpo della stessa non sono state rilevate delle lesioni particolari. Solamente l’autopsia potrà fare luce in merito a questa drammatica vicenda.

Non è da escludere che nelle prossime ore possano arrivare dei risultati importanti per capire come sia deceduta Maria Antonietta. Quest’ultima era di origine pugliese (nata in provincia di Brindisi), lascia una figlia di 16 anni. Si era trasferita in quel di Trento già da un bel po’ di anni. Aveva iniziato a lavorare prima come cassiera e poi come cameriera in alcuni locali. Fino a quando non è riuscita a trovare una occupazione in un patronato. Di lei si ricordano anche per l’impegno politico, ma senza successo.

Dopo la separazione la donna viveva da sola. Secondo chi la conosceva molto bene pare che, in quest’ultimo periodo, stava vivendo una situazione personale molto complicata. Tanto è vero che aveva confidato ad un amico l’idea di mollare il lavoro. Con l’ex marito aveva mantenuto un ottimo rapporto nonostante la rottura. Preoccupato dal suo silenzio ha iniziato a cercarla fino a quando non ha lanciato l’allarme. Sul posto anche il medico legale.

Sul letto erano state visionate delle macchie. Subito si è pensato al sangue e, di conseguenza, ad un delitto. Una ipotesi che è stata smentita subito visto che si trattava di un liquido biologico per via della decomposizione del corpo. Non ci sono risposte in merito alla sua morte, solamente l’autopsia potrà darne. Fino a questo momento non risulta indagata nessuna persona, neanche l’ex compagno che la maltrattava.