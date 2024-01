Non solo caffè, Iovino “sbugiarda” Ilary Blasi: “C’è stato altro…”

A quanto pare non c’è stato solamente il caffè con Ilary Blasi, ma altro ancora: a parlare è Cristiano Iovino che ha rilasciato una intervista al quotidiano “Il Messaggero”

Il suo nome non è stato mai menzionato del documentario su Netflix “Unica“. In merito al divorzio avvenuto tra Ilary Blasi e Francesco Totti spunta il nome di Cristiano Iovino. Di chi si tratta? Del personal trainer che è stato indicato proprio dall’ex capitano della Roma. Ovvero l’uomo con cui lo aveva tradito. Come annunciato in precedenza, la conduttrice televisiva nel documentario ha rivelato che con Iovino prese un caffè a Milano.

Non era da sola visto che, insieme a lei, era presente anche l’amica parrucchiera Alessia Soldani. Uno scambio di messaggio, tra lui e la Blasi, aveva fatto mandare su tutte le furie lo stesso Totti. A distanza di mesi, però, arriva il clamoroso colpo di scena: il personal trainer smentisce la versione dei fatti da parte della stessa Blasi e lo fa rilasciando una intervista ai microfoni del quotidiano “Il Messaggero“. A costo anche di andare a finire in tribunale e raccontare la sua versione dei fatti.

Iovino “sbugiarda” la Blasi: “Ecco come è andata”

Altro che “caffè“, tra lui e la Blasi c’è stato qualcosa di più. Ovvero una frequentazione intima. Una ammissione che potrebbe seriamente cambiare le carte in tavola e la storia di questa vicenda. In questo modo la figura della conduttrice televisiva si andrebbe a macchiare sempre di più. Nel corso dell’intervista, ci ha tenuto a precisare, che mai avrebbe voluto parlare di questo argomento. Solo che, dopo vari tentennamenti, ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutto.

Non ci sta assolutamente ad essere etichettato come la causa della separazione della ex coppia più famosa di Italia. Grazie al consiglio dei suoi avvocati ha deciso di parlare. Un racconto decisamente molto diverso da quello che Ilary ha detto a tutta Italia. I due si erano conosciuti nel 2020 sui social network. Si videro di persona a Roma in una mostra di Bansky (nel centro della Capitale). Ad iniziare per primo la conversazione fu lui che commentò una ‘storia’ di lei in ascensore.

Entrambi non volevano, ovviamente, farsi fotografare. Il più delle volte si vedevano a casa sua a Milano oppure nel negozio della sua amica parrucchiera. Sull’incontro avvenuto in un hotel a Milano ha preferito non commentare. Nel caso in cui il giudice lo ritenesse opportuno ne parlerà solamente in tribunale. Addirittura la Blasi cercò di convincerlo a raggiungerla a New York. Allo stesso tempo, però, il pt ci tiene a precisare che quella con la showgirl non può essere affatto definita una “storia”.

Ha parlato, il più delle volte, di “frequentazione intima“. Insomma, quando potevano stavano insieme. Non parlavano mai della situazione che viveva con Totti e nemmeno del loro matrimonio. Anche se le aveva fatto capire che i rapporti erano oramai ai titoli di coda, proprio come se vivessero da separati in casa. Una “relazione” terminata più o meno dopo il fine settimana sfumato a New York, quando i due iniziarono a frequentare persone diverse.

Non si aspettava che parlasse di lui nel suo documentario. Erano rimasti in buoni rapporti, fino a quando non è uscito appunto “Unica”. Non è da escludere che altri colpi di scena siano proprio dietro l’angolo.