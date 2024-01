Non solo musica, Robbie Williams acquista un club calcistico

Il famosissimo cantante del gruppo ‘Take That’, nonché grande solista, sarà il presidente della squadra che tifa sin da bambino

Sono sempre di più le celebrità, lontane dal mondo del calcio, che provano ad entrare in questo mondo. Lo ha fatto, per esempio, Lebron James, che ha acquistato una percentuale del Liverpool. Oppure Ryan Reynolds e Rob McElhenney, che tempo fa hanno prelevato il Wrexham con l’obiettivo di portarlo il più in alto possibile. E ci stanno anche riuscendo, raggiungendo ottimi risultati e un seguito impressionante.

Adesso è il turno di un altra star, ovvero il cantante Robbie Williams. Sembra infatti che sia pronto a fare un'”offerta scioccante” per l’acquisto della squadra che tifa sin da quando è bambino: il Port Vale FC di Burslem, che milita nella League One, cioè la terza divisione del calcio inglese. A riportarlo è stato il quotidiano The Sun, sottolineando che, dopo essere divenuto famoso come membro del gruppo ‘Take That’ e poi uno dei solisti più conosciuti e bravi al mondo, è già stato nominato presidente del Port Vale. “La mia vita è strana e meravigliosa, ha avuto molti colpi di scena. Ritrovarmi nel paddock di questo club per essere il presidente della squadra che tifo è piuttosto speciale”, ha riconosciuto.

La situazione

Il cantante ha già posato con la maglietta di Port Vale nel Railway Paddock con lo slogan “Up The Vale”. Non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura, che sicuramente lo aiuterà a crescere ancora di più come popolarità a livello sportivo e non solo. Robbie Williams è da sempre un grande appassionato di calcio: è stato lui infatti a ideare le partite di beneficenza ‘Soccer Aid’, seguite in tutto il mondo. Da quando è bambino è un grandissimo e fedele tifoso del Port Vale: nella sua carriera è arrivato addirittura a giocare una partita con la squadra, nel 2001 nella partita finale in ricordo di Martin Foyle. In più ha anche contribuito a disegnare la loro maglia in passato.

Robbie Williams è da tempo in tutto e per tutto all’interno del mondo del Port Vale, e adesso ne sarà a capo. Il cantante sta iniziando una nuovissima esperienza che spera sia il più gloriosa e positiva possibile. Il suo augurio è quello di far bene come spesso hanno fatto le altre celebrità quando si inseriscono in contesti del genere. Sicuramente non gli mancherà il sostegno del pubblico: un presidente-tifoso è sempre ben accetto nella propria società.