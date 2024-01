Nuovo Bonus mutuo con ISEE: chi può chiederlo e cos’è

Disponibile un nuovo bonus per prendere il mutuo per chi possiede questi requisiti con il proprio ISEE: in che consiste e chi può richiederlo.

Al giorno d’oggi, lasciare la casa della propria famiglia e ritagliarsi la propria indipendenza risulta sempre più difficile, come ancora più difficile è arrivare a comprare una casa di proprietà; quasi nessuno, al momento, riesce a farlo senza chiedere prima un mutuo.

Fortunatamente, per incentivare l’acquisto di casa e agevolare i cittadini, ci sono diversi bonus messi a disposizione dal governo e che semplificano le pratiche per richiedere un mutuo (specialmente se si è giovani) o anche i costi. Se siete interessati a comprare una casa e state pensando di farlo a breve, continuate a leggere e seguite con cura questo bonus.

In questo 2024, infatti, c’è una novità per chi ha intenzione di prendere un mutuo a breve, con un bonus a cui si può accedere avendo alcuni requisiti di ISEE: ecco tutti i dettagli a riguardo, dalle informazioni sul bonus fino alla platea di beneficiari.

Bonus mutui 2024: cos’è e chi può richiederlo

Buona notizia per coloro i quali hanno intenzione di richiedere un mutuo, perché la nuova Legge di Bilancio di quest’anno ha prorogato il bonus mutuo, allargando la platea di beneficiari inizialmente ristretta solamente agli under 36, purché si rispettino determinati requisiti ISEE. Confermato quindi il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa: da rispettare però il tetto massimo di ISEE, che non dovrà superare i 40 mila euro annui.

Con questo bonus, gli under 36 che rientrano nei requisiti e alcune categorie prioritarie (famiglie da tre a più figli) possono ottenere una garanzia fino all’80% del valore d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Una delle novità di quest’anno è rappresentata proprio dall’entrata nelle categorie ritenute prioritarie anche dei nuclei familiari numerosi (con la soglia dell’ISEE che si alza in base al numero di figli, fino a 45mila per quattro figli e fino a 50mila per cinque figli o più) che si vanno ad aggiungere a giovani coppie coniugate e nuclei familiari monogenitoriali.

L’importo massimo finanziabile con questo bonus è però di 250mila euro e, i giovani under 36, dovranno nuovamente versare le imposte di registro, catastali e ipotecarie, da cui erano precedentemente esenti; un’altra novità riguarda invece il diritto all’eventuale credito d’imposta, che decade.