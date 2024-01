Onana furioso per la panchina: faccia a faccia con Eto’o

Non c’è pace per il portiere del Manchester United, volato in Coppa d’Africa per giocare con il Camerun di Rigobert Song

Continua a far parlare di sé André Onana. L’attuale portiere dello United è volato in Coppa d’Africa per giocare con il Camerun, dopo aver saltato la prima partita del girone per rimanere in Inghilterra. Le cose però non stanno andando come sperava all’inizio: infatti nell’ultimo match, vinto, contro il Gambia, in porta c’è stato Fabrice Ondoa. L’ex portiere dell’Inter si è invece seduto in panchina per tutti e 90 i minuti.

Chiaramente Onana non ha preso bene la decisione dell’allenatore della nazionale e della federazione. Nel momento in cui ha saputo che non avrebbe giocato da titolare, come riportato da Sports News Africa, si è presentato infuriato di fronte al presidente Samuel Eto’o, ex attaccante del Barcellona, tra le altre. La sua squadra, comunque, è riuscita a raggiungere gli ottavi di finale della competizione, la più importante per tutto il continente africano. La formazione è rimasta in svantaggio per 2-1 fino all’87’, poi negli ultimi minuti ha trovato prima la rete del pareggio e poi quella del vantaggio. È stata una gioia incredibile per tutto il paese, che è esplosa dopo l’autogol di Gomez e il gol vittoria di Wooh.

La vicenda

L’unico a non esultare pienamente è stato Onana, rimasto fuori dal campo per tutta la sfida. Non ha intenzione di accettare il ruolo di riserva in nazionale, dove è sempre stato il titolare. Per questo, dopo aver chiesto spiegazioni al tecnico Rigobert Song, si è rivolto a Samuel Eto’o. L’ex centravanti è ritenuto responsabile per la scelta finale, anche se secondo Sports News Africa l’allenatore ha preso la sua decisione da solo e senza aiuti dalla dirigenza. Il confronto, comunque, è stato molto acceso ed entrambi si sono tenuti testa. Il presidente del Camerun ha preferito non rispondere, ignorando il portiere che si è arrabbiato ancora di più.

Secondo quanto trapela dal ritiro della nazionale africana, la decisione di Song è nata dopo una riunione di squadra, in cui la maggioranza del gruppo presente per la competizione ha affermato che preferirebbe Ondoa in porta rispetto a Onana. Chiaramente, non è la prima volta che ci sono dei disordini e dei disguidi intorno all’estremo difensore dello United in nazionale: già nel 2017 aveva dichiarato di non voler mai più giocare per il Camerun, cancellando poi la sua decisione.