Padre di un calciatore muore cadendo dal nono piano: non si esclude omicidio

La vicenda ha fatto il giro di tutto il paese: ancora non sono chiare le motivazioni dell’accaduto, potrebbe essere stato un suicidio

Tragedia in Argentina che riguarda il mondo del calcio. Questo weekend è morto il padre di Patricio Pizarro, che ha vestito anche la maglia dell’Huracán. La causa del decesso è la caduto dell’uomo dal nono piano di un edificio situato nel quartiere Villa Lugano. Al momento, comunque, non è ancora chiaro se si tratti di omicidio o di suicidio. Fatto sta che la polizia sta indagando per fare luce sul caso: dalle prime informazioni che sono arrivate, risulta che poco prima avesse litigato con la compagna, anche se lei nega di essere stata parte del triste episodio.

L’evento è avvenuto questo sabato intorno alle 6,30 in uno degli edifici del complesso Lugano I e II, in via General Conrado Villegas al 5400, nella zona sud della città. Dalle forze dell’ordine è arrivata la conferma che l’uomo è morto cadendo dal nono piano del palazzo dopo un litigio con la compagna, che intanto si era chiusa in bagno. Secondo la testimonianza dell’unico testimone presente, uscendo la donna ha trovato l’uomo appeso alla finestra. Nonostante il tentativo di fermarlo, l’uomo si è comunque lanciato di sotto.

Cosa è successo

Non sono emersi ulteriori dettagli e al momento nessuna ipotesi è stata esclusa. Sul caso sta lavorando la Procura nazionale penale e penitenziaria 39, guidata da Paula Asaro, che ha già ordinato l’intervento della Squadra Omicidi della Polizia municipale e il trasferimento della salma all’obitorio giudiziario. La vittima era il padre di Patricio “Pato” Pizarro (23 anni), ex difensore dell’Huracán ceduto in prestito con diritto di riscatto all’Aucas in Ecuador. “Inviamo le nostre condoglianze a Patricio Pizarro per la morte di suo padre. Siamo vicini a te, alla tua famiglia, ai tuoi cari e ai tuoi amici. L’Huracán è la tua casa, Pato. Ti amiamo moltissimo!”, ha scritto il club biancorosso.

Nel frattempo, anche la squadra ecuadoriana dove Pizarro gioca attulamente ha pubblicato un post per l’accaduto: “La Società Sportiva Aucas esprime le sue più sincere condoglianze al nostro giocatore Patricio Pizarro per la morte di suo padre. Ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi amici. Le nostre più sentite condoglianze e tanta forza. Che riposi in pace”. Il calciatore ha esordito con l’Huracan nella stagione 2020-2021. Quest’anno è stato ceduto per una stagione in prestito in Ecuador per fare esperienza e raccogliere minutaggio.