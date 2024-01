Pan di spagna al cacao: soffice e prelibato con la ricetta di Iginio Massari, i segreti

La ricetta del pan di Spagna al cacao con i segreti di Iginio Massari: un risultato soffice, prelibato e profumato.

Il Pan di Spagna è un gran classico dei dolci che può servire come base per creare tantissime torte. Una variante alla versione classica, anche molto gustosa, è quella al cacao.

Non è difficile da preparare ma con i segreti di Iginio Massari si potrà creare un pan di Spagna al cacao dal colore uniforme, dalla consistenza spugnosa e leggero come una piuma da farcire come più si preferisce o da mangiare così, al naturale.

I segreti di Iginio Massari per preparare il pan di Spagna al cacao

Basteranno pochi semplici e veloci step per preparare un pan di Spagna profumatissimo, buonissimo da mangiare anche solo così o da farcire con una confettura di lamponi (o altra confettura) o da inzuppare con del succo di limone. Con i segreti di Iginio Massari il risultato è assicurato!

Gli ingredienti per il pan di Spagna al cacao sono:

135 g di albumi

155 g di zucchero

22 g di fecola di patate

22 g di farina

30 g di cacao

120 g di tuorli

30 g di burro fuso

Preparazione:

Montare gli albumi con lo zucchero partendo con una media velocità e poi, poco per volta, aumentandola fino ad arrivare alla massima. Mentre gli albumi montano, setacciare le polveri (fecola, farina e cacao). Versare i tuorli nella planetaria dove sono gli albumi e continuare a montare. In una ciotola versare un po’ di composto di uova, incorporare un po’ delle polveri setacciate e mescolare. Aggiungere anche il burro fuso qui e continuare a mescolare per creare una piccola emulsione a parte che faciliterà l’incorporamento del burro senza smontare tutta la massa. Quando la piccola emulsione è pronta, si può incorporare nella massa principale fatta di uova, assieme al resto delle polveri. Continuare a mescolare dal fondo verso l’alto con una spatola. Versare il composto negli anelli e porre in forno statico a 220° per 6-7 minuti.

Il pan di Spagna al cacao è cotto, basterà toglierlo dagli anelli (o dalla teglia) e sarà pronto da utilizzare per creare la torta che più si preferisce. È perfetto anche per la merenda dei bambini e andrà a ruba. Se dovesse avanzare, si può conservare ben avvolto nella pellicola per una settimana in un luogo fresco e asciutto, oppure congelare per un mese.