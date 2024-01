Paola Barale, dal successo di Ballando alla malattia invalidante: ecco cosa è successo alla showgirl

Paola Barale ha parlato della malattia invalidante che l’ha colpita: ecco cos’è successo alla showgirl dopo il successo di Ballando.

Protagonista dell’edizione dello scorso anno di Ballando con le stelle, Paola Barale sta vivendo un momento felice della sua carriera. Volto tv molto amato dal pubblico, donna affascinante e di talento, nel momento di pieno successo ha fatto delle scelte che hanno condizionato il suo futuro professionale. Scelte di cui non è affatto pentita e che le hanno fatto fare esperienze di vita diverse lontano dalla tv.

Negli ultimi anni ha partecipato a vari reality come La Talpa e Pechino Express e ha sempre dimostrato d’essere una persona determinata e di carattere. Ha detto si a Milly Carlucci per mettersi alla prova e ha dato dimostrazione d’avere talento anche nella danza. L’eco del successo di Ballando con le stelle l’ha riportata in alcuni salotti tv dove ha parlato del suo privato e non solo. Persona diretta e sincera, Paola a volte è apparsa un personaggio scomodo, ma questo non ha cambiato le sue prospettive.

La Barale è stata spesso al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. Molto giovane ha sposato Gianni Sperti, ma fra i due le cose non sono andate come avevano programmato. Dopo la separazione non hanno avuto più contatti e ancora oggi non si parlano. A parte qualche commento social sul loro ex rapporto non hanno avuto confronti recenti. L’ex volto di Buona domenica è stata legata anche a Marco Bellavia, ma la storia d’amore più importante Paola l’ha vissuta con il modello Raz Degan, a cui ancora oggi vuole molto bene.

Paola Barale: “Dovrei operarmi ma…”

Nel salotto di Domenica in, alla sua amica Mara Venier la showgirl ha parlato della patologia che l’affligge e che ha cambiato il suo modo di vivere: “Ho una vertebra un po’ scivolata in avanti però ho deciso di non operarmi e di affrontare la cosa con la fisioterapia perché dovrebbero mettermi una protesi”. A quanto pare per ora Paola non ha intenzione d’operarsi, continuerà a fare fisioterapia provando a convivere con la patologia che in alcune circostanza è invalidante e limita alcune sue scelte quotidiane.

Oggi Paola è single e concentrata su se stessa e sul suo futuro professionale. Desidera realizzarsi in vari ambiti e ha più volte dichiarato d’avere in ballo alcuni progetti tv. Per il momento non ci sono annunci ufficiali, ma la showgirl spera di centrare alcuni obiettivi che si è prefissata.