Parlare nel sonno, il motivo è sorprendente: parla l’esperto

Parlare nel sonno pare avere un motivo davvero specifico e la risposta è sorprendente: ad avere spiegato come stanno le cose è stato l’esperto.

Quante volte vi sarà capitato di rendervi conto di parlare nel sonno o magari di avere di fianco il vostro partner che lo fa, ebbene delle volte le persone entrano anche nel panico perchè sanno perfettamente di farlo e magari temono di potere dire qualcosa che non dovrebbero.

Partiamo dal presupposto che questo particolare riguarda circa il 66% della popolazione che ha parlato nel sonno anche solo una volta nella vita, stando per lo meno ad uno studio portato avanti nel 2010, per non parlare di quelli che magari non parlano davvero ma mormorano qualcosa di incomprensibile o magari fanno delle vere e proprie conversazioni.

Ebbene, sembra che il tutto sia collegato ad una situazione particolare che gli esperti hanno studiato da vicino per potere infine giungere ad una conclusione vera e propria: che cosa si nasconde dietro a questa caratteristica. Entriamo nel merito della questione.

Parlare nel sonno: è il caso di preoccuparsi quando succede?

Insomma, ad avere studiato da vicino questo particolare sono stati gli esperti, che tanto per cominciare hanno escluso che parlare nel sonno possa destare qualche preoccupazione, anche se dietro al fatto potrebbe nascondersi un problema di salute che potrebbe essere anche più grande del previsto se la cosa comincia a succedere in età avanzata.

La cosa importante da tenere a mente è che secondo la classificazione internazionale dei disturbi del sonno, parlare quando si dorme non dipende da dei ricordi o da cose che sono successe nel corso della giornata, a prescindere se siano stati belle o brutte e questo è un dettaglio da tenere a mente specialmente per chi si trova ad ascoltare e sentire cose che potrebbero avere dell’assurdo.

“Se hai parlato nel sonno per tutta la vita, non c’è nulla di cui preoccuparsi. In effetti, parlare nel sonno tende ad essere molto comune nei bambini e negli adolescenti, circa il 50% dei piccoli di età compresa tra 3 e 10 sono chiacchieroni notturni” rivelano gli esperti e ancora: “Le persone tendono a scoprire di essere degli oratori nel sonno tra i 20 ei 30 anni, il che è in genere quando le persone iniziano a condividere una stanza o un letto con un’altra”.

Quindi non ci sta davvero nulla di cui preoccuparsi, un piccolo allarme potrebbe scattare nel caso in cui la cosa dovesse cominciare a succedere verso i 50 anni o poco più in la, in quel caso parlare nel sonno potrebbe essere un indicatore di una malattia, sembra infatti che ci siano dei legami con il morbo di Parkinson o la demenza.