Paura nella notte in città, crolla palazzina: indagini in corso

Momenti di grande paura quelli che si sono verificati nel cuore della notte in città, parte di una palazzina è letteralmente crollata: indagini in corso da parte delle forze dell’ordine

Il tutto è avvenuto nel cuore della notte. Precisamente intorno alle ore 04:30 quando una forte esplosione ha provocato il crollo di una parte di una palazzina. Ci troviamo a Rovereto sul Secchia (provincia di Modena) dove, appunto, una esplosione ha causato la distruzione di tre piani di una palazzina. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che una donna è stata immediatamente soccorsa da parte dei Vigili del fuoco. Quest’ultima è stata recuperata da sotto le macerie.

Sul posto, nel giro di pochissimo tempo, sono arrivate ben cinque squadre dei vigili. Ovviamente i residenti della zona sono stati svegliati dall’enorme boato. Successivamente è scattato il piano di evacuazione anche per loro. Gli abitanti della zona sono stati portati in un posto sicuro. Nel frattempo continua il lavoro da parte della squadra Usar ed anche del nucleo cinofili. Gli stessi che si stanno assicurando che sotto le macerie non ci siano altre persone.

Modena, crolla parte palazzina di tre piani: indagini in corso

Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni che arrivano dalla cittadina emiliana pare che a far crollare la parte della palazzina sia stata una fuga di gas. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato le prime indagini del caso. Gli stessi che stanno cercando di fare chiarezza su quanto avvenuto proprio nelle ultime ore. Sempre dalla provincia di Modena, però, arrivano notizie rassicuranti: ovvero che non ci dovrebbero essere vittime.

Solamente qualche condominio ferito, ma non in maniera grave. Testimonianze raccontano che questa esplosione è stata così forte che i detriti della palazzina si sono sparsi ovunque. Tanto da danneggiare auto e molto altro. Nel frattempo i carabinieri, la polizia locale e quella di Stato ha immediatamente chiuso il traffico tra le vie Battisti e IV Novembre per consentire i rilievi del caso.