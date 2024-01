Pedri diventa un avatar per il mondo virtuale: ecco perché

Il motivo è dei più importanti vista la situazione attuale in Spagna: aiuterà i giovani a combattere alcuni fenomeni nel paese

Il mondo virtuale è sempre più presente nello sport, in particolare nel calcio. Ormai si sta facendo strada sempre di più e tutti vogliono entrarci per rimanere al passo con i tempi. L’ultimo è stato Pedri, centrocampista del Barcellona nonché uno dei più forti e dei più promettenti di tutto il panorama mondiale. Di recente, infatti, lo spagnolo ha firmato un contratto per il mondo virtuale per ‘segnare un gol’ contro la cattiva alimentazione grazie alla campagna di Plátano de Canarias.

È stata una produzione durata moltissimo: ben sei mesi di lavoro in cui sono stati creati diversi eroi e personaggi cattivi come fosse un vero e proprio videogioco. Il classe 2002, ambasciatore dell’associazione, si connetterà proprio con i più giovani per cercare di combattere questa terribile abitudine degli alimenti malsani e del cibo spazzatura. La lotta principale è contro Insanus, che è metafora di cattiva alimentazione e cattive abitudini alimentari. Il tutto, ovviamente, va di pari passo con il pensiero di uno dei calciatori più significativi e importanti dell’ultimo periodo, soprattutto visto il suo brillante futuro che lo aspetta. È un vero e proprio riferimento per i giovani: da oggi sarà trasformato in avatar per approfondire il consumo della frutta come strategia per combattere episodi di persone in sovrappeso e obesità infantile.

La vicenda

È un tema infatti estremamente ricorrente in Spagna, per questo è stato scelto proprio Pedri a capo di questo progetto. Una delle ultime statistiche sostiene che il paese sia ai primi posti in tutta Europa per quanto riguarda questi fenomeni. Bisogna cambiare rotta per il bene dei cittadini e di tutta la nazione. Qui subentra il lavoro del calciatore del Barcellona, che sarà fondamentale per fare da tramite alle nuove generazioni per combattere e stravolgere la situazione attuale che non è molto piacevole.

Come sottolinea Sergio Cáceres, direttore marketing di Plátano de Canarias, il fatto che “i bambini vedano Pedri in un ambiente diverso e vicino al loro modo abituale di intrattenere servirà a raggiungerli in un modo diverso da quanto abbiamo fatto fino ad ora, per attirare la vostra attenzione su un messaggio positivo di salute e benessere. La collaborazione di Pedri nello sviluppo del suo personaggio è stata totale, cosa che apprezziamo particolarmente poiché il suo avatar virtuale ci offrirà molte più opportunità di comunicazione tra i più giovani”.