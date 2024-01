Perla Vatiero nella bufera: viola il regolamento, ma la risposta di Letizia la condanna

Perla Vatiero, nelle ultime ore, ha violato il regolamento della Casa del GF. Il pubblico sta chiedendo alla produzione di agire.

Perla Vatiero sta mostrando un lato inaspettato del suo carattere. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello 23, anche Alfonso Signorini ha ammesso di essere sorpreso. Tutto è iniziato dal duro scontro avuto con Beatrice Luzzi. Il confronto tra le due donne non è andato nel modo desiderato. Al momento, sono ai ferri corti e non sembrano esserci sviluppi positivi.

La diretta interessata è arrivata addirittura a violare il regolamento. Nonostante questo, le sue parole non sono passate inosservate. I fan dell’attrice, travolti dalla rabbia, stanno chiedendo alla produzione di intervenire con un provvedimento disciplinare mirato.

Perla Vatiero scatena la furia del web: la violazione del regolamento non passa inosservata

Perla Vatiero sta mostrando grande risentimento nei confronti di Beatrice Luzzi. Non ha digerito le accuse ricevute durante l’ultima puntata del reality show. Ne ha parlato anche con Vittorio Menozzi che, però, ha deciso di non prendere una posizione netta sull’argomento. Di recente, l’ex protagonista di Temptation Island è stata protagonista di una scena decisamente criticata. Oltre ad aver pronunciato parole poco lodevoli, ha anche violato il regolamento del Grande Fratello 23.

La concorrente ha affrontato Letizia Petris davanti ai lavandini. L’ha rimproverata duramente per essersi seduca accanto all’ex attrice di Vivere. A parer suo, avrebbe dovuto evitare questa mossa. La fotografa, tuttavia, si è rifiutata di darle ragione. Al contrario, è apparsa piuttosto infastidita dalla situazione: “Io non mi metto a parlare con lei, io ero seduta a fumarmi una sigaretta e si sono seduta. Cosa faccio? Mi alzo e vado via? Abitiamo tutti qua. Quando avevo litigato con Stefano tu ci parlavi tranquillamente“.

Perla Vatiero, per tutta la conversazione, non ha indossato il microfono. Inoltre, ha acceso il phon senza indirizzarlo verso i capelli, ma puntandolo sulla tuta. È probabile che l’abbia usato solo per mascherare la sua voce e impedire al pubblico di ascoltare la loro discussione. Nonostante i suoi tentativi, gli utenti hanno analizzato l’accaduto nei minimi dettagli. In un momento successivo, tra le due inquiline c’è stato un chiarimento, ma ciò non è bastato a calmare la furia degli spettatori.

Sono sempre di più le persone pronte a puntare il dito contro Perla Vatiero. Per loro, dovrebbe essere punita con un provvedimento disciplinare. Non solo ha pronunciato delle frasi gravi, ma ha anche cercato di camuffare le sue intenzioni.