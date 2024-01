Piazza San Pietro, momenti di panico: trovato uomo armato

Momenti di panico quelli che si sono verificati questa mattina in Piazza San Pietro: individuato uomo armato

Momenti di altissima tensione quelli che si sono verificati, questa mattina, in Piazza San Pietro a Roma. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che le forze dell’ordine abbiano individuato un uomo con un coltello ai prefiltraggi. La polizia della Questura di Roma lo ha immediatamente fermato. Si tratta di un italiano di 52 anni. Per quest’ultimo sono scattate inevitabilmente le manette.

A quanto pare il tutto si è verificato poco prima dell’inizio dell’Angelus di Papa Francesco questa mattina. Non è finita qui visto che, durante il controllo, un agente è rimasto ferito: il poliziotto ha riportato una lieve contusione ad una gamba, Quest’ultimo è stato giudicato guaribile in dieci giorni.

L’uomo in questione è originario di Palmi (provincia di Reggio Calabria). A quanto pare si tratterebbe di un soggetto con evidenti disturbi mentali. Poco prima del suo ingresso è stato controllato, proprio come accade sempre in occasione dell’Angelus del Papa in via della Conciliazione all’altezza dei propilei.

In un primo momento si era rifiutato si farsi sottoporre a controllo. Il suo obiettivo era quello di non farsi controllare la borsa che aveva con sé. Dopo essere stato costretto ad aprire lo zaino ha estratto fuori il coltello. Da quel momenti in poi si è creato il panico. Successivamente è nata una breve colluttazione. Con l’arma in questione ha anche ferito uno degli agenti addetti ai controlli. Panico e shock da parte anche dei presenti pronti ad entrare.

Il 52enne, dopo essere stato disarmato, è stato immediatamente immobilizzato. Con l’aiuto di altri collegi delle forze dell’ordine è stato portato in Questura dove è stato sottoposto ad interrogatorio di rito. Successivamente è stato portato in carcere.