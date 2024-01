Pierluigi Diaco, sposato con un giornalista famosissimo: lo conoscete tutti (ecco chi è)

Pierluigi Diaco è sposato con un noto giornalista, un volto conosciuto dal pubblico che in poco associano al conduttore: ecco chi è.

Pierluigi Diaco è alla conduzione di Bella Ma’, talk di successo che ha un vasto seguito. Il giornalista è dedito al suo programma che segue con estrema attenzione cercando di curarne tutti i dettagli.

Uno spazio che il pubblico apprezza, e che ha riscosso anche un certo successo, conquistando dati d’ascolto rilevanti per la fascia oraria di riferimento. Nel suo salotto Diaco ha sempre ospitato personaggi di spessore, li ha messi a loro agio e li ha intrattenuti in modo amichevole e accogliente.

Il percorso professionale di Diaco è legato a quello di Maurizio Costanzo. I due hanno collaborato per un lungo periodo. Diaco ha lavorato come autore del Maurizio Costanzo Show e deve molto all’iconico giornalista. Accompagnato dal compagno alla camera ardente di Costanzo, Pierluigi non ha nascosto il suo dispiacere e ha salutato il suo maestro come meritava. Non tutti sanno che Diaco è legato ormai d’anni a Alessio Orsingher, noto giornalista e volto conosciuto al pubblico.

Classe 1989, Orsingher è più giovane di Diaco e vanta un passato come giocatore di pallavolo. Laureato in Scienze Giuridiche all’Università di Pisa ha intrapreso l’attività di giornalista e ha lavorato dietro le quinte di Tagadà, format in onda su La7. Nel 2017 i due si sono sposati e il matrimonio è stato celebrato da Maurizio Costanzo, che ha sempre nutrito nei confronti di Diaco un particolare affetto. I due vorrebbero adottare un bambino e allargare la famiglia ma per il momento la legge non glielo permette. Orsingher ha lavorato per CNBC come esperto finanziario e anche per Class Tv, ha poi collaborato come autore per Punto e a Capo e La meglio tv.

Alessio Orsingher, chi è il marito di Diaco

La carriera di Alessio Orsinger è davvero variegata. Oltre al ruolo di giornalista e autore tv ha realizzato anche alcuni documentari d’estrema attualità. Il suo lavoro a La7 è iniziato con la collaborazione ai format di Michele Santoro. Poi lo scorso anno ha debuttato alla conduzione di C’era una volta il Novecento, format in onda sempre su La7.

Diaco e Alessio sono una coppia stabile e felice, condividono diversi interessi e l’amore per il loro bassotto Ugo che considerano come un figlio. Abitano a Roma in un bellissimo appartamento che si trova a pochi passi dal Colosseo. Sperano un giorno di diventare genitori, ma per ora si dedicano soprattutto al loro lavoro.