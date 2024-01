Precipita dal tetto, impatto terribile: nulla da fare per operaio

Precipita dal tetto mentre stava lavorando, impatto terribile con la terra: purtroppo per un operaio non c’è stato nulla da fare

Sono a dir poco drammatiche le notizie che arrivano direttamente da Jesi (provincia di Ancona) dove questa mattina si è verificata una vera e propria tragedia. Vittima un operaio di 55 anni che ha perso la vita nella peggiore maniera possibile. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che l’uomo sia deceduto nello stabilimento della Cnh, posto molto conosciuto visto che si producono trattori.

A quanto pare l’operaio stava lavorando sul tetto (copertura) per delle manutenzioni fino a quando non avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato a terra. L’impatto è stato a dir poco terrificante. Avrebbe effettuato un volo di almeno sette metri. Sotto shock gli altri suoi colleghi (era un dipendente di una ditta esterna). Subito è scattato l’allarme con l’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi sanitari. Il personale medico, una volta giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Jesi (Ancona), ennesima tragedia sul lavoro: morto operaio 55enne

Presenti anche gli addetti alla sicurezza dello stabilimento che, successivamente, sono stati interrogati da parte delle forze dell’ordine per cercare di avere quante più informazioni possibili su questa tragedia. Inutile anche l’arrivo di una eliambulanza con medico ed infermiere a bordo. A quanto pare la vittima, insieme ad un suo collega, stava montando dei pannelli isolanti sulla copertura di un capannone. Fino a quando l’imbracatura non si è sganciata ed ha fatto cadere l’operaio.

Il personale sanitario, subito dopo la caduta, ha provato a rianimarlo per almeno mezz’ora. Come annunciato in precedenza, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il lavoro nella ditta è stato immediatamente interrotto visto che i carabinieri hanno avviato le prime indagini del caso. Il tutto è accaduto alla Cnh Industrial situata in via Leone XIII. Ennesimo incidente, quindi, sul lavoro quello che si è verificato nel nostro Paese in questo inizio dell’anno.