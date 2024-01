Prendevano cadaveri e li vendevano alle università: due arrestati

La notizia arriva direttamente da Valencia: i responsabili lavorano nelle pompe funebri e cercavano di guadagnare dando via i corpi

Intervento immediato della Polizia Nazionale a Valencia: secondo quanto hanno riferito le forze dell’ordine, hanno catturato un gruppo che si occupava del traffico di corpi di persone morte e della loro vendita illegale a varie università. Dalle ultime notizie risulta che i dirigenti di un’impresa di pompe funebri della città, che per motivi di lavoro avevano facile accesso alle salme per lo più raccolte da ospedali e da case di cura, ha ideato il piano. Secondo le informazioni pubblicate dal quotidiano El Mundo, i detenuti cercavano di assicurarsi che i corpi che avevano intenzione di prelevare si trattassero di quelli di stranieri e, preferibilmente, senza familiari. Tutto ciò, ovviamente, per far si che nessuno reclamasse i corpi. Risulta che il gruppo abbia fatturato più di 5.000 euro in un’unica operazione.

L’idea è partita da un’impresa di pompe funebri, coinvolgendo nell’attività due dei loro dipendenti. Lì, secondo El Mundo, si sarebbero occupati entrambi di una delle parti più delicate del processo in questione, ovvero la falsificazione dei documenti dell’anagrafe. Grazie a questo sono riusciti a rimuovere i corpi senza dare nell’occhio e successivamente a venderli a diverse università della città, che li hanno acquisiti per scopi scientifici e didattici per una cifra intorno ai 1.200 euro ciascuno.

La vicenda

Non è durato per molto però questo gruppo: la polizia, una volta intervenuta, ha arrestato i responsabili. L’accusa è di aver commesso un presunto reato di truffa oltre a un altro presunto reato di falsificazione di documenti, che va a carico delle persone coinvolte nel piano. Le indagini riguardo questo caso sono iniziate nel 2023, ovvero proprio nel momento in cui gli agenti hanno scoperto che un’impresa di pompe funebri trasportava irregolarmente una salma per la quale era stata resa nota una falsa documentazione.

Da qui i ricercatori sono andati a fondo, scoprendo che tutte le altre vicende avevano un percorso e una schema molto simile. Diversi corpi di persone morte che sarebbero dovuti essere sepolti, li hanno invece venduti a varie università. Per destare meno sospetti possibili e per far si che nessuno richiedesse le salme, il gruppo di delinquenti ha preferito prelevare gli stranieri, o persone in situazioni particolari, senza familiari. Il loro piano, però, è durato molto poco, visto che le forze dell’ordine sono intervenute a fermare questo lavoro illegale.