Sbarra (Cisl) avvisa il governo: “Pronti alla mobilitazione”

Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, in un’intervista a ‘La Repubblica’ lancia un chiaro messaggio al governo: la mobilitazione è pronta.

Il 2024 è iniziato da poco, ma la tensione tra sindacati e governo potrebbe arrivare presto alle stelle. Per il momento niente ancora di certo considerando che sono in corso tutte le riflessioni del caso, ma le sigle hanno delle idee molto chiare e Sbarra in un’intervista a La Repubblica ha avvisato chiaramente il premier Meloni e il resto dell’esecutivo.

Il motivo? I cosiddetti saldi di Stato. Ovvero la possibilità di privatizzare alcune aziende. La mossa che potrebbe fare il governo non sta assolutamente convincendo i sindacati con Sbarra che si è detto pronto a scendere in piazza per protestare contro le decisioni dell’esecutivo.

Sbarra chiede un confronto sulle privatizzazioni

Un confronto sulle privatizzazioni e non andare avanti da solo. E’ questa la richiesta avanzata da Sbarra nell’intervista rilasciata al quotidiano italiano. Per il numero uno della Cisl c’è bisogno di un faccia a faccia su temi che sono molto delicati e che rischiano comunque di cambiare le sorti del nostro Paese.

I fari naturalmente sono puntati soprattutto su Poste, che sembra essere destinata ad essere privatizzata. Il ministro Giorgetti ha comunque garantito che lo Stato manterrà il controllo sul gruppo. Parole che non sembrano tranquillizzare molto i sindacati tanto che Sbarra insiste per un incontro ufficiale tra governo e sigle. Senza i confederali sono pronti a tutti, anche ad una manifestazione molto dura nei prossimi mesi.

Il tema della privatizzazioni è sul tavolo del governo

Il tema delle privatizzazioni resta comunque al centro di un dibattito all’interno della maggioranza. La strada intrapresa sembra essere ormai quella di un cambio di passo in questo senso, ma non possiamo escludere a priori delle novità o modifiche già nelle prossime settimane.

Altro tema da seguire con attenzione resta quello dell’incontro con i sindacati. La richiesta di Sbarra è stata molto chiara, ora vedremo se il premier dirà di sì.