“Può partire”: il Milan chiude un altro colpo a gennaio. Affare da 10 milioni

Il Milan a gennaio potrebbe chiudere un colpo da 10 milioni per rinforzare la squadra in questa stagione complicata.

È una stagione strana per il Milan. La squadra allenata da Pioli è stata eliminata dalla Champions e qualche giorno fa è uscita anche dalla Coppa Italia per mano di un’Atalanta corsara a San Siro.

In campionato i rossoneri faticano invece a tenere il passo forsennato di Inter e Juventus: la testa della classifica è lontana nove lunghezze e la panchina di Mister Pioli è traballante. Le voci parlano di un suo possibile avvicendamento con Thiago Motta, che al Bologna sta facendo miracoli e ha portato la squadra felsinea a combattere per un posto in Europa.

Il Diavolo ha il secondo miglior attacco (38 reti) dietro all’Inter schiacciasassi trascinata dalla ThuLa e da un Çalhanoğlu infallibile dal dischetto. Subito dietro Lautaro Martinez, che svetta con 18 gol in altrettante partite, in classifica marcatori spicca il nome dell’eterno Olivier Giroud, già a quota 10 quest’anno. Anche nell’ultima partita l’attaccante francese ha tolto le castagne dal fuoco sfornando gol e assist, mandando a rete anche il connazionale Theo Hernandez.

Milan, ecco chi potrebbe arrivare a gennaio per 10 milioni

A completare il tris con cui il Milan ha regolato la Roma è stato un altro francese: Yacine Adli. Milan sempre più “bleu” quindi. E adesso la colonia francese in casa rossonera potrebbe ulteriormente infoltirsi proprio nel reparto più in sofferenza: la difesa. Il club milanese infatti ha messo gli occhi su Lilian Brassier, difensore del Brest che in Italia è seguito anche da MIlan e Napoli.

Sul possibile trasferimento di Brassier ha detto parole inequivocabili il presidente del Brest, Denis Le Saint. «Brassier? Potrebbe esserci subito un nuovo progetto per lui. La porta per la sua partenza è aperta», ha dichiarato Le Saint a Prime Video.

Naturalmente il presidente del club francese è rimasto sul vago sulle possibili destinazioni («Ci sono possibilità che parta e possibilità che resti con noi, non ne faccio troppo un problema. Se non ci saranno offerte giuste siamo pronti a tenerlo fino alla fine del suo contratto»), ma il messaggio è chiaro.

Lilian Brassier, a quali condizioni può partire

«Vedremo se ci saranno opportunità di cessione in questa finestra di mercato di gennaio», ha spiegato Le Saint aggiungendo che però per far partire il terzino sinistro (che può giocare anche da centrale) «serve un’offerta convincente». Quello che è certo è che il Milan sta valutando con attenzione il profilo di Brassier, che potrebbe puntellare un reparto difensivo decimato dagli infortuni e che quest’anno ha incassato praticamente il doppio dei gol del duo di testa (21 reti al passivo per i rossoneri, contro i 10 dell’Inter e i 12 subiti della Juve).

Per lasciar andare il difensore classe 1999 i francesi chiedono una cifra compresa tra i 10 e i 13 milioni, con cessione a titolo definitivo. Quello di Brassier non è l’unico nome caldo del Milan per la difesa. Il club rossonero guarda anche al centrale del Torino Alessandro Buongiorno, che però alle casse milaniste costerebbe decisamente di più.