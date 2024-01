Quando mangiare la frutta? Ecco momento il migliore per massimizzarne i benefici

Mangiare la frutta è fondamentale ma ci sono degli orari da rispettare per avere maggiori benefici: ecco quali sono

La frutta, si sa, dona numerosi benefici al corpo ed alla salute. Mangiarne tanta permette al fisico di stare meglio e di allontanare anche i malanni di stagione. In una dieta equilibrata infatti non può mancare la frutta, a patto però che si consumi nel momento giusto.

Secondo la nutrizionista Shikha Agarwal, il momento migliore per mangiare la frutta è prima del tramonto: “Questa scelta si allinea al ritmo naturale del corpo, favorendo la digestione e migliorando l’assorbimento dei nutrienti durante le ore di attività. Assumere costantemente la frutta giusta a quest’ora può contribuire a uno stile di vita più sano, massimizzando i benefici di ciò che si sta consumando”, spiega l’espertaa Vogue.

Frutta, quale scegliere durante al giornata

La frutta è un buon alleato per chi è a dieta e cerca uno spuntino gustoso e salutare, tuttavia Shikha Agarwal spiega che mangiarla a stomaco vuoto, soprattutto di mattina, può provocare un rapido aumento dei livelli di zucchero nel sangue: “Per un inizio di giornata più equilibrato, considerate di assumere grassi o proteine prima della frutta. Questo non solo aiuta a stabilizzare la glicemia, ma garantisce anche livelli di energia sostenuti per tutta la mattina”.

Anche consumarla dopo un ricco pasto è sconsigliata: “Quando il fabbisogno calorico è già soddisfatto, questo potrebbe portare alla conversione del fruttosio in riserve di grasso da utilizzare successivamente”, aggiunge la nutrizionista.

Per iniziare al meglio la giornata è bene scegliere frutti come gli agrumi, bacche e banane; anche le mele caramellate, che favoriscono il transito intestinale e agiscono come antinfiammatorio possono essere una buona scelta. La sera sono consigliate mele e le pere, entrambe ricche di fibre. Se andate a letto tardi, le ciliegie, le mele caramellate, e i kiwi, possono invece aiutarvi a conciliare il sonno.