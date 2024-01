Quante volte lavi i giubbini invernali dopo averli indossati? Secondo l’esperta si sottovaluta l’importanza

I giubbini invernali sono i capi d’abbigliamento immancabili quando fa freddo. Ma bisogna stare attenti a quante volte si lavano e come.

Di pelle, di lana, in tessuto tecnico e termico: i giubbini invernali sono essenziali quando fa freddo, piove o c’è vento, per tenere al caldo. Purtroppo c’è un dato allarmante che li riguarda: non vengono lavati con la giusta frequenza.

Infatti anche questi giubbini, come gli altri capi di abbigliamento, andrebbero lavati e igienizzati regolarmente, per tenere lontani i cattivi odori e per preservare la loro bellezza e morbidezza.

Quante volte bisogna lavare i giubbini invernali

I giubbini invernali vengono indossati di frequente quando fa freddo, ma non vengono lavati con la giusta frequenza.

Da uno studio è emerso che il 17% delle persone ha ammesso di non aver mai lavato il proprio cappotto. Però, per quanto vengono sfruttati questi giubbini invernali, è importante lavarli ed igienizzarli regolarmente, anche se non vanno a stretto contatto con la pelle come gli altri vestiti. A seconda del materiale di cui sono fatti, dovrebbero essere lavati con una certa frequenza.

Secondo l’esperta lavandaia Sarah Dempsey, quelli in lana vanno lavati una sola volta a stagione. Questo perché la lana, contenendo cheratina, è autopulente, quindi i batteri che causano il cattivo odore vengono tenuti alla larga. Se però si bagnano e prendono pioggia, è necessario farli asciugare bene prima di metterli in armadio, perché altrimenti potrebbero puzzare di muffa. Nel caso in cui i giubbini invernali siano di lana o cashmere misto seta, per conservarne la morbidezza, è meglio lavarli più spesso.

I giubbini invernali di pelle vanno lavati almeno una o due volte l’anno. Ma comunque la frequenza può aumentare nel caso in cui si indossino molto spesso. Si può usare un panno umido con una soluzione detergente delicata o un detergente per pelle, per rimuovere gli agenti inquinanti che possono danneggiare il tessuto. Infine i piumini e i parka andrebbero lavati almeno due volte in inverno, o anche più spesso a seconda di quanto si indossino.

Il lavaggio varia a seconda che siano imbottiti di piume o sintetici. In quest’ultimo caso, infatti, si possono lavare in lavatrice. In definitiva bisogna lavare con una certa regolarità i giubbini invernali, ma valgono anche alcune semplici accortezze: