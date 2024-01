Questa è la piazza più colorata e bizzarra d’Italia: ci troverai perfino un maiale gigante

La piazza più pazza d’Italia; un luogo tra illusione e realtà, un po’ come il cinema, ma dove si trova e cosa la rende speciale?

Oggi, in questo articolo, abbiamo pensato di portarvi a conoscere una delle più belle, stravaganti, particolari e colorate piazze del mondo. Il premio di piazza più pazza se lo aggiudica il nostro Paese, l’Italia, perché è proprio qui che si trova un angolo di fantasia e creatività, in un comune di ventisette mila abitanti circa.

Sembra quasi assurdo non averne mai sentito parlare, nominare o vedere, eppure, è uno dei tanti luoghi segreti e nascosti che il territorio italiano conserva, tra l’altro, in buonissimo stato. Una piazza che non sembra nemmeno reale, come se fosse un parco a tema, un villaggio delle favole o, addirittura, una scenografia cinematografica. Vorremmo soffermarci proprio su quest’ultimo punto, la scenografia cinematografica, perché è un elemento importante e portante per l’intera piazza.

La piazza più pazza d’Italia, tra illusione e realtà

Una piccola area incastonata in una città di ventisette mila abitanti, facente parte della città metropolitana di Bologna, ha catturato la nostra attenzione, grazie alla sua particolare essenza, ai suoi caratteristici toni, al suo significato e la sua creatività; fattori che l’hanno resa una delle piazze più belle e bizzarre di tutta Italia, se non del mondo.

Si tratta di Piazzetta Betlemme, nel comune di San Giovanni in Persiceto. Una piazza che, nell’estate del 1980, è stata scelta per ospitare una manifestazione legata alla cinematografia comica. Al tempo, San Giovanni in Persiceto, era un luogo, in parte, degradato, proprio per questo motivo si è deciso di ridare vita alla città con questo evento, partendo dalla famosa Piazzetta Betlemme.

Per compiere questa opera di restauro della piazza, dove si affacciavano case a due piani con intonaco cadente, vernice sbiadita e muri in completo disordine, venne chiamato uno scenografo italiano di grande successo internazionale, il quale ha prestato la sua inventiva e creatività a diverse produzioni cinematografiche importanti, Gino Pellegrini. Dal calore, la vivacità e lo splendore di Hollywood, a Piazzetta Betlemme, dove Pellegrini ha creato una vera e propria opera d’arte.

Le case in disuso sono state ritinteggiate omaggiando il cinema, in occasione del grande evento che ha trasformato la città, tra stand, artisti di ogni tipo, cibo, bevande e tanto intrattenimento. Il tema del progetto si rifà al genere western e al mondo rurale, creando un’atmosfera di illusoria realtà, come il cinema. Col passare degli anni, le opere sono rimaste, sono state restaurate e hanno reso la piazza quello che è oggi, con una scenografia esilarante, allegra e bizzarra, talmente pazza che è rappresentato anche un maiale gigante che fa da guardia a tutto il perimetro colorato.