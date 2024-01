Questi 15 lavori in Italia sono richiestissimi: in quale città assumono subito

Lavoro, le 15 posizioni maggiormente richieste in Italia secondo LinkedIn. Inoltre, quali sono le città con il maggiore tasso di assunzioni.

Trovare un lavoro soddisfacente o in linea con le eventuale titolo di studio conseguito non è così semplice come può sembrare. Talvolta rappresenta una sfida significativa non solo per i giovani, ma anche per coloro i quali sono già avanti con le esperienze.

Sono molteplici i fattori da tenere in considerazione come ad esempio le difficoltà del mercato, la richiesta di competenze sempre più specifiche e il malcontento di posizione sottopagate. Ad oggi, gli spiragli di un miglioramento sono visibili tanto è vero che è stata stilata una classifica con i 15 lavori più richiesti e le città con il maggior tasso di assunzioni.

La classifica con i 15 lavori attualmente più richiesti sul mercato

Come accennato precedentemente, sono state condotte delle ricerche al fine di generare una classifica con i lavori più ricercati su tutto il territorio nazionale italiano secondo la piattaforma LinkedIn. Secondo la nota piattaforma, attualmente le figure professionali maggiormente richieste sono tutte quelle che hanno dimestichezza con l’intelligenza artificiale, con l’informatica e con la cyber security. Le aziende ricercano prevalentemente consulenti ed ingegneri del cloud. Tutto questo dimostra quanto e come negli ultimi otto anni ci sia stato un importante cambiamento rispetto alle skill richieste dalle aziende.

Al 14º e al 15º posto si richiedono prevalentemente figure che siano in grado di occuparsi dello scambio di informazioni scientifiche tra la comunità medica e quella farmaceutica. Al 13º posto, invece, vi è la figura del solution consultant che è colui che deve deve gestire tutte le soluzioni informatiche, facendo in modo che vengono assimilate dal progetto e che siano funzionali.

Per quanto riguarda il 12º posto ci si imbatte nella figura dell’ingegnere di processo, ossia colui che si occupa delle prestazioni di un servizio o di un prodotto prodotto e fa in modo che vengano soddisfatti determinati requisiti. Un 11º posto per il cacciatore di talenti: questa figura professionale dovrà occuparsi di trovare i candidati idonei per figure professionali da inserire.

Il 9° e il 10º posto della classifica sono occupati dai consulenti cloud delle aziende e i fiscalisti. E ancora, 8° posto per il Cyber security engineer che è colui che protegge i sistemi informatici delle aziende. Le città in cui vi è maggiormente richiesta sono Milano Napoli e Roma. Il 7° posto è occupato dai responsabili acquisti che curano tutto il processo di approvvigionamento di beni e servizi per l’azienda.

Al 6° posto si incontrano i data engineer che lavorano con set di dati aziendali; mentre al 5° posto l’ingegnere del cloud che in azienda si occupa di tutte quelle attività che sono legate al monitoraggio dei server. Si sale al 4° posto con il Sustainability Specialist: questa figura si occupa di supervisionare le strategie dell’azienda azienda legate al tema della sostenibilità. Anche in questo caso spiccano le città di Milano e Roma per quanto riguarda le assunzioni.

Terzo gradino del podio per l’analista SOC: il suo compito è quello di monitorare tutte le attività sul web legate prevalentemente ai database, al server e alla sicurezza informatica. Roma, Milano e Napoli sono le città con il tasso maggiore di assunzioni. Al secondo posto si trova l’ingegnere dell’intelligenza artificiale; mentre il primo gradino è occupato dall’addetto allo sviluppo commerciale. La figura in questione cura le interazioni tra i venditori e i clienti, proponendo prodotti e i servizi più congeniali alle loro esigenze.