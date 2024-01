Questi sono i primi sintomi che ti faranno rendere conto di essere incinta

Come si può capire se si è in stato di gravidanza? Ti spieghiamo come fare a riconoscere i sintomi già dai primi giorni.

Non è un compito facile identificare i primi segnali di una gravidanza, specialmente perché possono variare considerevolmente da donna a donna e spesso somigliare ai sintomi della sindrome premestruale. Molte donne desiderose di concepire si interrogano sulla possibilità di riconoscere i segni sin dai primi giorni. La risposta è che, sebbene sia possibile individuare alcuni segnali comuni, la loro identificazione potrebbe non essere sempre immediata.

Di solito, infatti, la prima settimana può passare quasi inosservata o manifestarsi in modo sottile. Tuttavia, alcuni segni possono presentarsi nei primi giorni dopo il concepimento, anche se diventano più evidenti successivamente a causa dell’innalzamento degli ormoni, in particolare del beta-HCG, noto come l’ormone della gravidanza. Andiamo a vedere quali sono questi sintomi e come si può dire con certezza che sono sintomi da gravidanza.

Quali sono i sintomi nelle prime settimane

Nelle prime settimane troviamo diversi sintomi che possono indicare una gravidanza. Ad esempio le macchie di sangue che possono comparire tra il 6° e il 12° giorno dopo la fecondazione, causate dall’annidamento dell’ovulo fecondato nella parete uterina. I crampi che sono comuni nei primi giorni e possono essere leggeri o più pronunciati. Anche sentire tensione e gonfiore del seno è un sintomo abbastanza frequente.

Inoltre, alcune donne possono avvertire una maggiore sensibilità o fastidio nei confronti di odori specifici. Poi ci sono gli sbalzi d’umore, l’irritabilità, forti emozioni che sono molto frequenti. Possono anche verificarsi cambiamenti nelle abitudini alimentari. Una sensazione generale di stanchezza può farsi sentire. Inoltre possono verificarsi nausea o acidità di stomaco.

Per quanto riguarda il primo mese di gravidanza, oltre all’assenza di mestruazioni, il sintomo più evidente, ci sono segni che spesso persistono per i successivi tre mesi. Ad esempio il dolore al seno, la nausea e il vomito soprattutto al mattino, la sensazione di affaticamento più pronunciata, aumento della necessità di urinare. Se si sperimentano uno o più di questi sintomi, è possibile che la gravidanza sia in atto. Tuttavia, per una certezza al 100%, è fondamentale eseguire un test di gravidanza.

I test di gravidanza urinari sono ampiamente diffusi e affidabili dal primo giorno di ritardo del ciclo mestruale. Esistono anche test urinari precoci, che possono essere utilizzati fino a 5 giorni prima dell’inizio previsto delle mestruazioni.

Recentemente è stato introdotto sul mercato europeo e italiano un innovativo test di autodiagnosi chiamato “First To Know”. Questo test, attraverso una semplice puntura del polpastrello con un ago integrato nello stick, è in grado di rilevare precocemente la presenza di Beta HCG nel sangue, consentendo contemporaneamente una stima della data del concepimento. Disponibile senza prescrizione medica, può essere acquistato presso le farmacie.