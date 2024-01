Questo gioco di logica sta spopolando sul web: riesci a trovare la soluzione? Non è facilissimo

Sei sicuro di essere un campione nell’ambito della logica? Se la risposta è sì allora non ti puoi assolutamente perdere questo nuovo gioco.

I test matematici sono un modo divertente al tempo stesso difficile per mettere alla prova le proprie capacità matematiche e di logica, per trascorrere qualche minuto impegnando la propria mente.

Se ti piace giocare con i numeri e hai voglia di metterti alla prova in una sfida per cui dovrai ragionare parecchio per trovare la soluzione giusta, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e riuscire a capire quale sia il modo corretto per trovare il numero da sostituire al posto della casella con il punto di domanda.

Visto che questo test già di per sé non è troppo semplice devi sapere che avrai un minuto di tempo per poter trovare la risoluzione corretta e ti suggerisco di impostare un cronometro così da evitare di andare oltre a questo limite. Solo quando il cronometro si sarà azzerato allora potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e capire se sei davvero riuscito a indovinare come completare questa sequenza matematica.

Il test della sequenza: e tu lo hai risolto?

Quando si tratta di risolvere dei giochi matematici non bisogna basarsi solamente sulla propria abilità di calcolo, che indubbiamente serve visto che non si ha tutto il tempo del mondo per pensare alla soluzione. Bisogna soprattutto però basarsi sulle proprie abilità di logica e sull’intuito, visto che permettono di notare quel dettaglio che può far risolvere subito il test.

Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al test in sé, se il minuto di tempo è finito, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Per riuscire a risolvere questo test bisogna partire innanzitutto dal numero 10 presente nella prima casella e dopodiché bisogna osservare attentamente gli altri numeri.

In non troppo tempo ci si può rendere conto che non sono messi secondo un ordine logico, ma che ognuno di essi sia in successione sparsa rispetto al numero 10 e che per ottenerlo basti aggiungere 10 decine e 1 unità. Infatti i numeri sono 10 e 21, 32, 43, 54, 65, 76 e 87 e per trovare quello misterioso basterà fare più 11 e si otterrà quindi 98.