Re Carlo, dopo l’operazione chi lo sostituirà? Perché i figli sono tagliati fuori e chi sono i Counselior of State

Le condizioni di Re Carlo hanno reso necessario trovare un suo sostituti. Ma perché non saranno i figli a fare le sue veci?

Ormai non si fa altro che parlare della Famiglia Reale britannica, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute di due dei membri più amati. Dopo l’annuncio della lunga degenza della Principessa Kate, ora è Re Carlo che desta non poche preoccupazioni tra i suoi sudditi.

Secondo quanto riportato da msn.it, Re Carlo dovrà sottoporsi ad un intervento che lo costringerà a doversi assentare per un po’ dai suoi doveri reali. Il sovrano d’Inghilterra, infatti, dovrà essere operato per un problema alla prostata. Nulla di grave, stando alle fonti ufficiali, in quanto si tratterebbe di un intervento breve e semplice.

Per le giornate in cui il Re Carlo dovrà per forza astenersi dai suoi compiti di sovrano, a fare le sue veci saranno i cosiddetti Councellors of State. Si tratta di figure che affondano le radici nell’antica tradizione della Corona britannica, e che sono chiamate a sostituire il Re quando questi è impossibilitato a svolgere le sue normali funzioni di Capo di Stato. Ma chi sarà chiamato a fare le veci del sovrano?

Re Carlo, chi lo sostituirà durante l’operazione?

Secondo la nota testata digitale, coloro che sono nominati a Councellors of State sono la Regina Camilla e il Principe William. La moglie del sovrano e il suo primogenito, quindi, saranno chiamati a sostituire temporaneamente Re Carlo. Insieme a loro rientrano tra i Councellors of State anche il fratello del sovrano, il Principe Andrea, e la primogenita Beatrice. Ma è stato proprio Carlo a chiedere una revisione degli accordi, estendendo il ruolo di sostituti anche ad altri membri della Famiglia Reale.

L’attuale sovrano d’Inghilterra vorrebbe includere tra i Councellors of State anche la sorella Anna e il fratello Edoardo. Ad essere esclusi da questo compito sono il Principe Andrea, indagato per le accuse di violenza sessuale, e il secondogenito di Re Carlo, il Principe Harry. La moglie del Re Carlo sta acquisendo sempre più potere e la sua immagine è stata rivalutata positivamente dai sudditi britannici. Il Principe William, dal canto suo, inizia a prendere dimestichezza con il ruolo di sovrano che sarà chiamato a ricoprire in futuro.

Parallelamente ai problemi di salute del Principe Carlo, i sudditi della corona britannica sono preoccupati anche per le condizioni di Kate Middleton. La Principessa si è sottoposta ad un intervento all’addome, che la porterà a dover subire un lungo periodo di degenza. La situazione della Principessa ha incuriosito parecchi fan della Famiglia Reale, dato l’assoluto riserbo mantenuto sulle reali motivazioni dell’intervento a cui si è sottoposta la moglie del Principe William.