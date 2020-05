Recensione FXORO: goditi le comodità del regolamento

Devi essere estremamente cauto se non vuoi scegliere un broker di truffe ed è qui che entra in vigore il regolamento. È meglio optare per un broker regolamentato perché questi sono autentici e sono monitorati da un ente autorizzante

Con l’avvento del trading online, grazie a Internet, non è sorprendente scoprire che c’è stato un afflusso di trader sul mercato. Dopotutto, il trading è una grande opportunità per le persone di iniziare in piccolo, guadagnare molto e farlo in un periodo di tempo molto breve. In realtà, è uno dei modi migliori per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari molto prima di fare un normale lavoro da 9 a 5. La parte migliore di questo settore è che offre molti prodotti commerciali, il che significa che ogni operatore può trovare qualcosa che si adatti alla propria tolleranza al rischio e al budget.

Ma, per iniziare, devi prima scegliere un broker. Ciò è rimasto coerente anche se il mezzo di negoziazione è cambiato. Il broker funge da ponte verso il mercato e al giorno d’oggi ci sono migliaia di broker. Tuttavia, va notato che non tutti i broker sono operazioni legittime in quanto anche il mercato ha avuto alcune truffe importanti. Devi essere estremamente cauto se non vuoi scegliere un broker di truffe ed è qui che entra in vigore il regolamento. È meglio optare per un broker regolamentato perché questi sono autentici e sono monitorati da un ente autorizzante.

FXORO è uno dei broker regolamentati sul mercato, che è stato istituito nel 2012. Una società di investimento con sede a Cipro chiamata MCA Intelifunds Ltd ha creato l’intermediazione e ha ottenuto una licenza per operare dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Questo è uno dei regolatori più importanti al mondo, che offre a FXORO uno strato di sicurezza e legittimità in un mare di broker inaffidabili e non regolamentati. Nel corso degli anni, FXORO ha riscosso molto successo, non solo per il suo stato regolamentare, ma anche per l’indice di attività e le opzioni della piattaforma di trading. Leggi questa recensione per saperne di più sulle offerte di FXORO.

Ampio indice di attività

Una delle prime cose che la maggior parte degli operatori nota su FXORO è il loro ampio indice di attività. Mentre ci sono migliaia di strumenti di trading nei mercati, molti broker sono specializzati in pochi o non offrono più di qualche centinaio di opzioni. FXORO è diverso a questo proposito perché offre ai suoi clienti una combinazione grande e diversificata di attività in varie categorie, il che può essere ottimo per ridurre al minimo i rischi e ottenere i massimi rendimenti. Puoi accedere ai mercati in Europa, Stati Uniti, Regno Unito e Asia e scambiare attività come materie prime, azioni, valute estere e indici. Viene offerta una leva di 400: 1 e il requisito di deposito minimo è un gioco da ragazzi.

La piattaforma di trading MT4

La piattaforma di trading è il portale che offre agli operatori l’accesso al mercato e i broker regolamentati sono noti per offrire le migliori scelte ai propri clienti. FXORO è all’altezza di questa aspettativa in quanto ha incluso la suite di piattaforme MetaTrader 4 nelle sue offerte. Quando scegli questo broker per le tue esigenze di trading, sarai in grado di scegliere tra il client desktop MT4 che deve essere scaricato, il WebTrader a cui è possibile accedere tramite il browser e le app mobili MT4 per piattaforme Android e iOS. Per quanto riguarda le funzionalità, offre molteplici attività di trading di asset, Expert Advisors (EA), funzionalità di creazione di grafici avanzate, indicatori personalizzati e un’interfaccia intuitiva. Inoltre, vanta la crittografia a 128 bit, che offre la massima sicurezza.

Tre scelte di account

Per iniziare a fare trading con FXORO, devi creare un account con loro e sono disponibili un totale di tre opzioni. Sono molto semplici e si differenziano tra loro in termini di requisiti di deposito, commissioni e spread. Il conto fisso è la prima scelta che può essere aperta con soli $ 200 e offre spread fissi ai trader senza addebitare commissioni. Il conto Floating è il prossimo, che ha bisogno di un deposito di $ 1.000, non ha commissioni e offre spread fluttuanti. Il conto ECN è l’ultima opzione che addebita commissioni, ma offre spread molto stretti e bassi e richiede un deposito di $ 5.000. La leva finanziaria è massima nel conto fisso e più bassa nell’ECN. È disponibile anche la capacità di margine e gli operatori possono scegliere di iscriversi alla versione islamica di questi account.

Risorse educative complete

Sebbene ci siano molte informazioni su Internet, non tutte sono accurate, affidabili e aggiornate. Pertanto, i neofiti possono spesso avere difficoltà a comprendere i concetti di trading e correggere i propri errori. I trader esperti hanno anche difficoltà a identificare nuove strategie perché non ci sono risorse per l’orientamento. FXORO ha un centro di formazione sul suo sito web dove i suoi clienti possono trovare e-book e video su vari argomenti di trading. Il broker offre anche segnali di trading e aiuta i trader a imparare il gergo appropriato. Inoltre, vengono fornite sessioni individuali con istruttori per una guida e assistenza esperte.

Orda di strumenti di trading

Oltre agli strumenti disponibili con MT4, FXORO ha facilitato i suoi clienti offrendo alcuni strumenti aggiuntivi che possono essere immensamente utili durante il processo di negoziazione. C’è una tabella che offre tassi in tempo reale di diverse risorse e uno strumento di segnale che è altamente preciso e affidabile. Allo stesso modo, è anche possibile trovare un calendario economico, che viene aggiornato con le ultime informazioni.

Segnala un programma amico

Dal momento che è un broker regolamentato, FXORO non offre bonus di benvenuto o altri con stringhe collegate. Ma ti dà vantaggi sotto forma di un programma Refer a Friend. Tutto quello che devi fare è chiedere ai tuoi amici di iscriversi a FXORO e utilizzare i loro servizi, che ti renderanno idoneo per la commissione. Questo dipenderà dall’importo depositato dai tuoi amici per il trading.

Linea di fondo Insieme a queste offerte, FXORO ha anche svolto un lavoro eccellente con il suo supporto clienti e garantisce che i suoi metodi di pagamento siano adatti a tutti i trader. Anche il processo di iscrizione è molto semplice con scartoffie minime e una rapida approvazione. Non ci vorrà molto per iniziare a fare trading e sarai in grado di farlo in sicurezza, grazie al regolamento del broker.

Leggi anche: