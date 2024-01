Regina Camilla, infrange il protocollo per Carlo III: nessuno lo aveva mai fatto prima

La Regina Camilla ha scelto di segnare un punto di svolta, infrangendo un rigido protocollo per il marito Carlo III.

Un momento chiave per la Royal Family che si trova sotto l’occhio dei riflettori, dopo il gossip ora per le voci di corridoio relative alla salute di alcuni protagonisti. Non solo il Re con la sua operazione alla prostata andata bene e piuttosto ordinaria ma il mistero che ruota intorno a Kate Middleton e alla patologia che l’ha spinta a un intervento e due settimane di ricovero ospedaliero.

Dopo le turbolenze con Harry arrivano nuovi misfatti e questa volta la questione è veramente molto particolare. A ciò si aggiunge l’ultimo scatto della neo Regina che ha pensato di eludere il protocollo reale e di fare a modo suo.

Regina Camilla: protocollo ufficiale infranto per Carlo III

La famiglia reale vive di protocolli ed è chiaro che tutti devono rispettarli sempre e comunque ma alcuni di questi nel tempo si sono evoluti fino ad arrivare ad oggi quando la Regina Camilla, con Carlo in ospedale, ha compiuto sicuramente un gesto inatteso ma alla fine ben visto dalla popolazione.

Non è previsto infatti che quando un membro della famiglia debba operarsi, sia scortato dal coniuge fino all’ospedale e poi qui assistito. È una cosa che va fatta da soli, quindi non c’è tutto questo sentimentalismo, la preoccupazione e ciò che comunemente avviene in una qualunque famiglia quando un membro deve fare un intervento chirurgico o una procedura invasiva.

La Regina però non sembra indietreggiare dalle sue volontà e le antepone sicuramente a qualunque altra cosa. Quindi, quando il marito ha subito un ricovero per l’operazione alla prostata ha scelto di non demandare il suo accompagnamento e lo ha fatto in prima persona, proprio come una famiglia normale.

Una cosa che forse la Regina Elisabetta no avrebbe approvato, è sempre andata in ospedale da sola, così come ha fatto Filippo. Un approccio nuovo è stato anche quello di rilevare dettagli privati, come il tipo di intervento, le sue visite direttamente in sede, tanti elementi che solitamente venivano tenuti privati.

Questo modo di approcciare, anche lo specificare nella nota “Come migliaia di uomini ogni anno, il Re ha cercato un trattamento per un ingrossamento della prostata” è un modo sicuramente utile per avvicinare la Royal Family alla comunità, per farla sentire e percepire come normale da parte della cittadinanza. Questo funziona, anche se per Kate Middleton c’è stato più mistero, per questo l’alone che si è generato ha creato anche una certa preoccupazione sulle sorti della donna.