Ricordate il raccattapalle preso a calci da Hazard? Ora è tra i più ricchi d’Inghilterra

Il ragazzo che stava fuori dal campo nella partita tra Swansea e Chelsea ha guadagnato tantissimi soldi grazie alla ‘sua’ vodka

Eden Hazard si è ormai ritirato da qualche mese, ma ha sempre tempo per ripercorrere la sua carriera e rivedere ‘vecchi amici’. È il caso, infatti, di Charlie Morgan, anche se non si tratta di un ex calciatore o di un suo compagno, ma di un raccattapalle. La storia infatti risale al 2013: dopo che lo Swansea ha battuto il Chelsea per 2-0 nell’andata delle semifinali della Capitale One Cup grazie ai gol di Michu e Graham, si è giocato il ritorno in casa dei gallesi. Durante la sfida, al minuto 78, con il risultato sullo 0-0 e con i Blues disperati, è successo un episodio incredibile.

Il protagonista è proprio il 17enne Charlie Morgan, figlio del direttore del club Martin Morgan, che in quel momento faceva il raccattapalle. Con la palla finita fuori dal campo, il ragazzo si è sdraiato e l’ha tenuta con sé, non permettendo a Eden Hazard di prenderla e rimetterla in gioco velocemente. Da lì nasce l’azione incriminata: il belga, alla sua prima stagione in Inghilterra, ha tirato un calcio sulle costole a Charlie, cercando di prendere il pallone. L’arbitro, visto il gesto, ha espulso immediatamente l’attaccante, con lo stadio che ormai era diventato una bolgia. La partita alla fine si è conclusa sul risultato di 0-0, che ha permesso allo Swansea di giocare, e poi vincere per 5-0 contro il Bradford City, la finale.

Sono passati più di dieci anni ormai da quella scena ed entrambi sono cresciuti. Mentre siamo a conoscenza della carriera e della vita passata e attuale del calciatore, non sono arrivate più notizie dell’ormai ex raccattapalle dello Swansea. Tre anni dopo quella sera, Charlie Morgan, insieme ai suoi amici, ha creato un’esclusiva marca di vodka che ha avuto un successone in Inghilterra, permettendogli di guadagnare tantissimi soldi. Il Times, qualche mese fa, stimava che il suo patrimonio si aggirava intorno ai 55 milioni di sterline.

Ora Hazard e Charlie hanno finalmente fatto pace e si sono rincontrati, pubblicando tutto sui propri profili social. Anche se non è la prima volta che si vedono: infatti dieci anni fa, subito dopo l’accaduto, il ragazzo era stato invitato nello spogliatoio del Chelsea per ricevere le scuse del belga. I due si erano stretti la mano e l’attaccante aveva pubblicamente ammesso il suo errore: “Il ragazzo ha messo tutto il corpo sulla palla. Stavo cercando di colpire la palla, non il ragazzo. Mi dispiace”. Adesso, passato diverso tempo, i due hanno potuto bere qualcosa insieme e fare due chiacchiere in tranquillità.