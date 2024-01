Ricordate la famosa opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella? Com’è cambiata la sua vita

Per anni l’abbiamo vista a Uomini e Donne, ricordate Karina Cascella? Dopo l’addio alla tv la sua vita è molto cambiata, cosa fa oggi l’ex opinionista.

Per i suoi tantissimi e affezionati fan dimenticarsi di lei è davvero impossibile, nemmeno chi non la amava però l’avrà dimenticata, specie se ha dovuto fare i conti con la sua schiettezza. Per molti anni Karina Cascella ha vestito i panni di opinionista a Uomini e Donne, da un po’ però non appare più sul piccolo schermo.

La splendida opinionista fece il suo debutto in televisione partecipando al docu-reality Vero Amore, venne infatti notata da Maria De Filippi che le propose poi di approdare a Uomini e Donne. Dopo anni decise di abbandonare l’amatissimo dating show e per molto tempo è stata una presenza fissa nelle trasmissioni condotte su Canale 5 da Barbara d’Urso. Con il suo carattere forte e schietto di certo non passa mai inosservata, spesso si è ritrovata al centro di molte critiche e polemiche ma è riuscita anche a farsi amare da moltissimi telespettatori.

Nel 2021 Karina Cascella si è allontanata dal mondo dello spettacolo, una scelta fatta durante la pandemia e da quel momento non l’abbiamo più vista sul piccolo schermo. In più occasioni ha ammesso che tornare in televisione le piacerebbe, ma l’unica cosa che in questi anni le hanno proposto sono i reality. In passato lei è stata la vincitrice de La Talpa, oggi però non potrebbe più partecipare ad altri reality perché non ha intenzione di stare così a lungo lontana dalla figlia.

La vita di Karina Cascella è totalmente cambiata, cosa fa da quando non lavora in tv

In televisione non approda da anni ma sui social continua ad essere molto amata e seguita. Conta infatti 1milione di follower sul suo profilo Instagram e questi non fanno altro che manifestarle affetto e sostegno. Continuamente la riempiono di like e complimenti, la adorano.

La vita di Karina Cascella dopo l’addio al mondo dello spettacolo è molto cambiata. Insieme al compagno Max e altri soci ha aperto un ristorante a Bergamo, città in cui vivono. Il locale si chiama ‘Matambre’ e in più occasioni lei ha fatto sapere ai suoi tantissimi fan che le sta regalando non poche soddisfazioni.

L’ex opinionista è davvero felice del suo nuovo lavoro e della sua nuova vita, aveva anche rivelato ai suoi seguaci che lei e Max convoleranno a nozze per sugellare il loro amore, ad oggi però non c’è ancora una data. In molti continuano a sentire la sua mancanza sul piccolo schermo, in futuro potrebbe tornare in televisione? Questo al momento non possiamo saperlo, non ci resta che attendere per scoprirlo.