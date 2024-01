Ringiovanire a costo zero: getta via creme e trattamenti costosi

Non servono soltanto creme e trattamenti di bellezza, per apparire più giovani ci sono dei segreti e delle abitudini da adottare.

Avere un aspetto bello e giovane è il desiderio di tutti. Ma come si fa per rallentare il processo di invecchiamento che inesorabilmente interviene e procede senza che noi lo vogliamo? I sistemi per contrastare i segni del tempo ci sono e si tratta principalmente di prodotti cosmetici come creme e trattamenti di bellezza.

Ma non solo: c’è molto di più che si può fare per impedire che l’invecchiamento della pelle si sviluppi presto o lasci segni fin troppo evidenti. Attraverso buone e salutari abitudini infatti, si può fare davvero molto, anche perché le creme da sole non bastano. Prevenire l’insorgenza delle rughe è possibile. Ci sono delle abitudini a costo zero da intraprendere e portare avanti ogni giorno per mantenere il più a lungo una pelle fresca e giovane.

Naturalmente è impossibile bloccare il processo di invecchiamento perché è fisiologico, ma si può scegliere come invecchiare. A far invecchiare sono i cosiddetti AGEs, gli advanced glycation and products, letteralmente i prodotti finali della glicazione avanzata. Sono glicotossine, molecole tossiche per il nostro corpo e principalmente vengono assunti dall’esterno. Come contrastare gli effetti degli AGEs?

I segreti per combattere l’invecchiamento con le sani abitudini

Le glicotossine sono contenute in modo predominante negli zuccheri o nella cottura ad elevate temperature, come ad esempio la carne alla brace, i prodotti da forno abbrustoliti. Ci sono anche molte aziende che aggiungono delle glicotossine per insaporire gli alimenti.

È possibile la produzione di queste molecole anche dall’interno ovvero se c’è l’emoglobina glicata cioè se i globuli rossi hanno un legame con gli zuccheri. Questo capita con un’alimentazione ricca di zuccheri. Si formano più facilmente rughe, solchi, c’è perdita di tonicità e di elasticità della pelle.

La diminuzione del consumo di zuccheri è perciò fondamentale per contrastare l’invecchiamento. Da combattere c’è anche lo stress ossidativo delle cellule che è causato da un eccesso di radicali liberi. Bisogna aumentare perciò il numero di antiossidanti nell’organismo. È importante perciò evitare le cause dello stress ossidativo come ad esempio il fumo di sigarette, ma anche asd una forte esposizione della pelle alla luce blu.

Anche l’esposizione alla luce solare deve essere moderata e non troppo diretta. L’alimentazione deve essere ricca di antiossidanti che principalmente si trovano in verdura e frutta. È molto importante anche bere molta acqua ed è meglio che sia acqua alcalina iionizzata ricca di idrogeno molecolare.

La corretta idratazione è basilare. Non bisogna dimenticare neppure un adeguato esercizio fisico per dare un buon tono muscolare. Quindi non attività sportive esagerate, ma moto in generale e nello specifico una buona ginnastica facciale.