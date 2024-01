Riscaldamento globale, nuovo allarme lanciato: accadrà nei prossimi mesi

Il riscaldamento globale è ormai alle porte e c’è un nuovo allarme lanciato, qualcosa che accadrà nei prossimi mesi.

Peggiora quest’anno il dato che riguarda il riscaldamento globale infatti un nuovo dato allarmante sta sollevando preoccupazioni in tutto il mondo. Ecco cosa sta accadendo e cosa succederà nei prossimi mesi.

L’allarme che è stato lanciato sul riscaldamento globale preoccupa tutti e questa volta non si può fare finta di niente e non capire costa sta davvero succedendo nel mondo. A lanciare l’appello è l’ex scienziato della Nasa, James Hansen, che parla di quello che sta accadendo dagli anni ’80, ma soprattutto di quello che accadrà nei prossimi mesi.

Il riscaldamento globale ha portato a un nuovo allarme degli scienziati: cosa è successo

Secondo James Hansen il riscaldamento globale è alimentato dalla combustione di combustibili fossili. A rendere questa situazione peggiore ci pensa l’evento climatico ciclico El Nino che porterà le temperature a un aumento maggiore entro il mese di maggio. Considerando che già lo scorso anno si è avuto un innalzamento delle temperature, possiamo ben comprendere come la situazione sia assolutamente preoccupante.

Dal mese di maggio in poi verrà superato il limite critico di 1,5°C, secondo quanto è stato stabilito a livello internazionale. Quest’anno sarà ancora più preoccupante risputò a quello precedente infatti questa previsione ha sollevato diverse preoccupazioni sulla velocità con la quale si stanno verificando i cambiamenti climatici più significativi.

Secondo Hansen la situazione è decisamente allarmante e questo per lui non è di certo una novità. Già nel 1988 infatti aveva rivelato pubblicamente l’inizio dell’effetto serra al al Congresso degli Stati Uniti. Con questo nuovo dato l’allarme potrebbe far scattare il Panel intergovernativo sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC). Il limite di 1,5° C è infatti concordato a livello internazionale per evitare le catastrofi.

A differenza di quello che rivela l’esperto però ci sono altri scienziati che annunciano che il superamento della soglia ci sarà, ma solo tra qualche anno. La comunità scientifica dunque è concorde su quello che accadrà, ma si divide sulle tempistiche. Come Hansen anche esperti, come Drew Shindell dell’Università di Duke, concordano che questo sarà un anno eccezionalmente caldo.

Il cambiamento climatico, come tutti sappiamo, ha delle conseguenze catastrofiche. La Terra infatti è minacciata già dai crescenti livelli del mare e dagli eventi climatici estremi. Secondo tutte queste previsioni il mondo sta procedendo verso un riscaldamento di almeno 2,5°C entro la fine del secolo. Questo vuol dire che gli impatti climatici saranno devastanti quali ondate di calore, incendi, tempeste. I leader mondiali, mai come ora, devono agire con urgenza per evitare che questo accada.