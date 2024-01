Risparmiare 1000 euro in 30 giorni è possibile in famiglia facendo così

Risparmiare 1000 euro in 30 giorni? E’ possibile facendo in questo modo infatti anche in famiglia si possono fare rinunce: ecco quali.

La gestione della nostra vita comica e i risparmi alle volte può essere un problema molto grande. Esistono sicuramente dei metodi per farlo con successo, ma spesso non si possono portare a termine. Ecco qualche piccolo suggerimento per farlo nel modo giusto.

Ogni famiglia sa che la gestione delle finanze e dei risparmi non sempre è semplice da ottenere infatti questo non dovrebbe portare via troppi soldi ogni mese. Ci sono pur sempre le attività quotidiane da dover svolgere e le necessità come la spesa e le bollette. Cosa fare allora? Ecco come ha fatto questa famiglia a mettere da parte addirittura 1.000 euro in 30 giorni.

Come risparmiare in 30 giorni ben 1.000 euro: la challenge che (non tutti) possono fare

Un modo per allenarsi potrebbe essere quello di partecipare a una challenge oppure provare almeno a farlo. Questa famiglia, che ha girato un video riprodotto su YouTube, lo ha fatto per davvero. Lui si chiama Fabio Marchione e ha spiegato come ha fatto per mettere da parte in 30 giorni 1.000 euro. All’invio del video lo youtuber ha mostrato i suoi tre figli e la moglie. Ha mostrato ovviamente prima le entrate mensili. Lo stipendio della moglie: 1300 euro. Il primo passo? Non comprare cibi confezionati, ma fare in casa. Il risparmio forzato è fondamentale quindi la famiglia mostra come togliere subito la cifra che si vuole mettere da parte.

Il primo risparmio da fare riguarda i trasporti quindi il carburante. Solitamente i membri della famiglia, che ne sono ben 5, spendono 120 euro di benzina e in questo mese si ripongono di farlo con soli 50 euro. In questo caso l’unico modo possibile è quello di andare piano e non accelerare mai. La seconda spesa da tagliare riguarda gli extra. Quindi tolgono Netflix ad esempio e scelgono solo cibo fatto in casa, niente ristorante e zero asporto.

La seconda entrata di 250 euro arriva dopo qualche giorno, lo youtuber ne toglie 50 da aggiungere agli altri risparmiati all’inizio. Verso metà del mese i soldi iniziano a mancare. Non ci sono sicuramente momenti facili quando la famiglia arriva a trascorrere l’intero weekend con soli 7 euro e 40 centesimi. Dai 420 euro risparmiati però ne devono togliere 40 per spese mediche. Arrivano finalmente i soldi dell’assegno unico. Di 700 euro ben 250 ne vengono messi da parte. I risparmi salgono a 530 euro.

Entrano verso il 20 del mese bene 1100 euro quindi Fabio preleva 150 euro e così arriva a 680 euro di risparmi. La benzina termina però quindi altri 20 euro vengono spesi per il carburante. Arrivano però il mutuo e le spese di condominio. Restano quindi solo 200 euro sul conto per concludere il mese. Per raggiungere l’obiettivo quindi Fabio va a prelevare altri 30 euro e arriva a 710 e mancano 9 giorni. Per arrivare all’obiettivo la coppia ha fatto altri lavori extra per poter raggiungere 350 euro da aggiungere ai soldi risparmiati per arrivare all’obiettivo finale: i 1000 euro in 30 giorni sono stati risparmiati.

Il video della challenge:https://www.youtube.com/watch?v=Fl_Nz5caaSo

Ovviamente si tratta di una challenge estrema da non poter sempre fare, ma può essere una buona idea per poter mettere dei soldi da parte in casi di emergenza. Il segreto? Niente ristorante, zero asporto, spesa minima in casa, ridurre gli extra a zero e risparmiare anche sul carburante. “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto”, dice in collusione lo youtuber per invogliare tutti a provarci, citando Thomas Jefferson.