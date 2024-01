Risparmiare sul riscaldamento: non perdere soldi, solo questi trucchi funzionano davvero

Risparmiare sul riscaldamento usando trucchi è ancora possibile, basta solo scegliere quelli giusti per poter effettivamente spendere meno.

Oggi ci sono tantissimi trucchi in circolazione che permettono di cambiare completamente l’esito della bolletta del gas, con i rincari è diventata una sorta di corsa a chi può condividere il trucco migliore e più funzionale. La situazione è così impegnativa che anche organi ufficiali come ARERA hanno proposto soluzioni alternative per ottimizzare le proprie spese.

Nello specifico è sorto un vero e proprio boom di pannelli riflettenti da posizionare dietro i termosifoni ma questa è solo l’ultima delle tante tipologie di prodotto e anche delle strategie consigliate per poter risolvere il problema dei costi eccessivi.

Come risparmiare sulle spese per i riscaldamenti: il trucco

Aumenti generalizzati, inflazione, maggiorazione dell’Iva e fine del mercato tutelato sono arrivati come una doccia fredda per quanti speravano di poter spendere di meno dopo anni in cui le bollette sono state veramente notevoli e quindi impegnative. La questione economica dei riscaldamenti però è legata a due fattori, da un lato c’è il problema del costo vivo su cui si può fare molto poco e dall’altra invece ci sono gli sprechi e le problematiche di gestione che portano ad errori anche importanti che hanno ripercussioni sui costi.

Il primo passo da fare è regolare la caldaia, tutti pensano di averla a temperatura adeguata ma sbagliano. Infatti viene solitamente impostata in modo errato, con una temperatura eccessiva che risulta essere inutile ma anche dannosa sia per il sistema generale ma anche proprio per i riscaldamenti.

Una volta impostata questa bisogna attuare tutti i riscaldamenti del caso, ci sono tantissimi trucchi utili ad esempio utilizzare tappeti, tende molto spesse o addirittura isolanti, valutare di inserire sia quelle dirette a finestra o balcone e sia quelle aggiuntive al fine di creare delle barriere per diminuire la dispersione. Altra cosa importante è far passare l’aria almeno tre volte al giorno quando sono in uso i termosifoni, altrimenti si genera un problema proprio nel bilanciamento della temperatura.

Può risultare molto utile provvedere a bloccare gli spifferi, sia quelli delle porte che delle finestre quindi creare delle semplici barriere con i paraspifferi vecchio stile o con gli scotch gommati che si trovano in ferramenta oppure online. Costano pochi euro ma bloccano il flusso dell’aria, quindi sicuramente sono un’opzione molto utile. Prestare attenzione a queste piccole indicazioni, per quanto appaiano semplici, è importante perché possono cambiare di molto la gestione della temperatura.