Rizzo lancia la sfida: “Siamo l’unica alternativa”

Marco Rizzo non ha nessuna intenzione di fermarsi e in una intervista a ‘L’Identità’ lancia una nuova sfida ai principali partiti. I dettagli.

Marco Rizzo lancia una nuova sfida e lo fa ai microfoni de L’Identità. Il fondatore di Democrazia Sovrana Popolare è pronto a scendere in campo in prima persona alle Europee e cercare di ottenere un risultato molto importante. Si tratta di una sfida non semplice da vincere e per questo motivo il lavoro sarà molto duro.

Il politico in questa intervista ribadisce che il suo partito, chiamato anche antisistema, rappresenta l’unica alternativa alla vera politica. L’obiettivo è quello di ottenere un ottimo risultato ed iniziare una nuova esperienza che proverà a dare maggiore fiducia ai cittadini e provare ad avvicinare a questo mondo anche quelli che si sono staccati.

L’obiettivo di Marco Rizzo

Il nuovo partito di Marco Rizzo, che si ritiene l’unica alternativa alla politica di Pd e centrodestra, ha come obiettivo principale quello di cambiare l’Italia nel profondo. Un traguardo che, come ben sappiamo non è semplice, ma l’ex parlamentare non si arrende e spera già dalle prossime Europee di poter ottenere dei risultati positivi.

La strada è assolutamente lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane. Rizzo è pronto a scendere in piazza per cercare di convincere i cittadini e, quindi, da giugno si saprà se questo progetto è quello giusto oppure si rischia di dover fare i conti con un nuovo fallimento.