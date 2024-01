Roberta Di Padua, stoccata social per Alessandro? Gli indizi ci sono tutti

La dama non le manda a dire ad Alessandro Vicinanza: Roberta Di Padua e la frecciatina social. Gli indizi portano a quello: ecco cosa ha fatto.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne non è stato semplice per Roberta Di Padua. La dama aveva ricominciato a frequentare Alessandro Vicinanza, sua vecchia conoscenza, dopo che questo ha rotto con la Platano. Tuttavia tra i due non è andata proprio bene. Alessandro, molto probabilmente non era preso quanto la dama, ed ha deciso di conoscere altre donne.

Questa scelta non è stata presa bene da Roberta che non solo ha deciso di chiudere la conoscenza con Vicinanza, ma di andare via dal programma. In una delle puntate registrate prima delle festività natalizie Roberta delusa per il comportamento di Alessandro dichiarò di non voler cercare più un fidanzato e di voler restare sola. Andò via, ma non le ha mandate a dire e anche via social non sono mancate le frecciatine.

La frecciatina social di Roberta Di Padua per Alessandro: non ci sono dubbi

Come abbiamo appena detto Roberta aveva deciso di lasciare Uomini e Donne, tuttavia dopo alcune puntate ha deciso di ritornare in studio. Prima di tornare nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi ha pubblicato però qualcosa sul suo profilo social dove è molto seguita dal pubblico.

Qui è spesso attiva e condivide qualcosa della sua vita con i suoi followers. Poco prima di ritornare nello studio ha pubblicato una storia su Instagram che sembra essere proprio una stoccata social per Vicinanza, che dopo Roberta ha iniziato a conoscere Cristina, conoscenza poi finita definitivamente nell’ultima registrazione. La Di Padua cerca di andare avanti, ma nel frattempo non mancano le frecciatine.

Ecco cosa ha scritto Roberta su Instagram:

È meglio aver amato, e perso… che non aver mai amato.

La frase di Roberta Di Padua è accompagnata da un selfie e potrebbe essere rivolta ad Alessandro Vicinanza. Tuttavia si tratta solo di una supposizione, in quanto la dama di Uomini e Donne non ha fatto nessun riferimento citando nomi. Certamente la storia è stata pubblicata poco prima di entrare nello studio e questo fa pensare proprio che fosse diretta al cavaliere.

Ora Roberta è pronta per rimettersi in gioco e lasciarsi la conoscenza con Alessandro alle spalle. Seduta di nuovo nel parterre femminile aspetterà che arrivi qualche nuovo cavaliere per poter iniziare una nuova conoscenza.