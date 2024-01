Rocco Siffredi, la rivelazione clamorosa sul calciatore famosissimo: gelo in studio per le sue parole

Rocco Siffredi, dopo anni spunta la rivelazione clamorosa su un noto calciatore: ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda.

Uno degli attori che ha cambiato il mondo dello spettacolo perché specializzato in un genere particolare come quello dei film a luci rosse è lui, il grande Rocco Siffredi. Oltre essere un noto attore del settore, Rocco ad oggi è anche produttore cinematografico e si è fatto conoscere in diversi reality televisivi di successo al quale ha partecipato.

Qualche tempo fa, ha fatto una confessione proprio su un noto calciatore: andiamo a vedere di chi si tratta.

Originario di Chieti, giovanissimo Rocco Siffredi viene notato in un locale a luci rosse e avvicinato da Gabriel Pontello, protagonista e produttore porno francese che lo presenta a Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud. La carriera nel porno per Rocco comincia proprio in quell’istante quando, di lì a poco, si farà conoscere e debutterà nel famoso film Belle d’amour.

Oltre i film al quale ha partecipato in veste di attore hard, Siffredi si è anche saputo vendere come personaggio televisivo, partecipando a diversi reality di successo come L’Isola dei famosi e diventando punto di riferimento nel 2016 dei salotti di Barbara D’Urso, in qualità di opinionista. Ultimamente, abbiamo visto trionfare anche Lorenzo Tano figlio di Rocco proprio in Ballando con le stelle, rendendo orgoglioso del coraggio anche suo padre.

Circa la vita sentimentale, lontana dagli schermi, Rocco Siffredi è legato a Rozsa ed è una donna estremamente riservata. In una intervista ha svelato di averle proposto uno scambio di coppia successivamente rifiutato dalla donna e ha svelato: “È il mio opposto, forse per questo stiamo insieme da 27 anni”.

Rocco Siffredi, la confessione su un noto calciatore: ecco di chi si tratta

Nonostante la voglia di fare, Rocco Siffredi non si smentisce mai e qualche tempo fa, ha voluto dire la sua circa la vicissitudine che ha coinvolto un noto calciatore romano soprannominato L’Ottavo Re di Roma, dopo la separazione con sua moglie: stiamo parlando proprio di Francesco Totti e del divorzio con Ilary Basi dopo vent’anni di matrimonio.

L’uomo ha deciso di appoggiare il calciatore Francesco Totti in un momento complicato della sua vita.

Egli ha affermato: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza da questi rapporti…Non aggiungo altro…”.

Si riferirà alla dipendenza dalle donne? Questo non è dato saperlo ma a detta dell’uomo hanno più di una cosa in comune.